وزيرة التضامن: ”إحنا معاك” يتعامل مع 286 حالة بلا مأوى خلال ديسمبر...

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى الذى يتخذ شعار «إحنا معاك» تعامل مع 286 حالة وبلاغًا خلال شهر ديسمبر الماضى فى جميع المحافظات المستهدفة بالبرنامج ووجهت الفريق بسرعة التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى وفحص البلاغات الواردة من كل مصادر الشكاوى.

وأضافت أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كل أوجه الرعاية ، بالإضافة إلى حالات أخرى تم إعادتها ودمجها مع أسرها الطبيعية.

وأوضحت أنه تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتم تحويل البعض لجمعيات أهلية لتقديم المساعدات النقدية والعينية بعد إعادتهم لأسرهم، إضافة إلى توفير أماكن إقامة للبعض منهم، كما رفضت حوالى 43 حالة كل أوجه المساعدة وفضلت البقاء بالشارع، فقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجهزة المعنية.

وكانت الوزارة قد قامت بإعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلا مأوى منذ أكثر من عامين، مع إضافة نوع وحجم التدخلات والمساعدات المقدمة.