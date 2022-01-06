الرئيس السيسى: الطريق بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكملوا مع بعض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، "مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته: مش هطول عليكم ، عايز اقولكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلموا مع بعض مع بعض كلنا".

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

ورفعت إحدى الحاضرات لقداس عيد الميلاد المجيد، الذى تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتة مكتوب عليها "السيسى رئيسى".