الرئيس السيسى من الكاتدرائية: اللى حامى البلد دى ربنا سبحانه وتعالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، حيث يقام قداس عيد الميلاد المجيد: "خلينى أقولكم إن البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا، وأحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا". وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته : "اللى حامى البلد دى ربنا سبحانه وتعالى". وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

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