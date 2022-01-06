"معا لرفع الكأس بقوة".. كاف يكشف ملصق كأس أمم أفريقيا 2022

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كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن الملصق الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
وقال كاف تعليقاً على الملصق: "مع تصاعد الإثارة وسط استعداد أفضل نجوم أفريقيا للتجمع في كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية النقاب عن ملصق البطولة النابض بالحياة في الكاميرون اليوم".
وأضاف كاف: "يرمز الملصق إلى طاقة كرة القدم وشغفها، وقدرتها على الاتحاد عبر جميع الألوان والعقائد في القارة الأفريقية، كما يكرّم الملصق التقاليد الملونة للدولة المضيفة، الكاميرون".
وأكد كاف: "بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021، يواصل CAF تقليد إنشاء ملصق يمثل البطولة ويشارك رسالة أفريقيا القوية بأن اختلافاتنا تثرينا، وطاقتنا هي نفسها وأكثر من أي وقت مضى، كرة القدم توحدنا".
ويُعد الملصق رسمًا توضيحيًا للكأس الأيقوني الذي يتم رفعه بأيدي من ألوان وأجناس مختلفة، مما يعكس الروح الإيجابية الحقيقية لكرة القدم ويؤكد رسالة الوحدة والمساواة.
ويتم توضيح البلد المضيف، الكاميرون، بشكل مباشر ورمزي أولاً من خلال الاستمرار في تقليد CAF كأس الأم الأفريقية بوضع نجمة على موقع البلد على الخريطة لإظهار البلد المضيف.
أفريقيا هي أرض الطاقة، وبما أن كرة القدم كانت ولا تزال مصدرًا للطاقة والعاطفة، فسوف نجتمع جميعًا في الكاميرون للاحتفال بالتنوع الثري في قارتنا.
أخيرًا، تركنا مع رمز "توجو"، وهو قماش كاميروني تقليدي، يرتديه الرؤساء والأعيان، رجالًا ونساءً، غالبًا ما يكون مصنوعًا من المخمل الأسود الذي يتم تطريزه يدويًا وزخارف بخيوط من ألوان مختلفة.
ملصق أمم أفريقيا
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