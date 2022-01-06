"معا لرفع الكأس بقوة".. كاف يكشف ملصق كأس أمم أفريقيا 2022

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن الملصق الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وقال كاف تعليقاً على الملصق: "مع تصاعد الإثارة وسط استعداد أفضل نجوم أفريقيا للتجمع في كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية النقاب عن ملصق البطولة النابض بالحياة في الكاميرون اليوم".