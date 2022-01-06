/670873/إصابة-حنبعل-المجبري-بفيروس-كورونا-قبل-إنطلاقة-أمم-أفريقيا

كشف الاتحاد النونسي لكرة القدم، عن إإصابة ناشئ أكاديمية مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، بفيروس كورونا قبل إنطلاقة أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار اتحاد الكرة التونسي إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها موهوب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري أوضحت إصابته بفيروس كورونا، وأنه سوف يخضع للعزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الكاميرون بعد تماثله للشفاء.

وأصيبى المساكني والجزيري، بالفيروس أيضاً الثنائي المستبعد من قائمة تونس الرسمية التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" وجدي كشريدة وفرجاني ساسي.

يستعد المنتخب التونسي للسفر إلى الكاميرون يوم السبت 8 يناير الجاري، على أن يستهل مشواره في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بملاقاة منتخب مالي يوم 12 يناير، قبل أن يواجه موريتانيا يوم 16 منه، مع اختتام منافساته بدور المجموعات للمسابقة القارية بمواجهة غامبيا يوم 20 من نفس الشهر.

قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

كأس أمم أفريقيا

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.

وأعلن منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج عن القائمة النهائية، والتي شهدت تواجد ثلاثي من الدوري المصري وهم، علي معلول، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، بينما غاب فخر الدين بن يوسف عن القائمة، بجانب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تتويج المارد الأحمر بالسوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورت":" انتصرنا اليوم بمباراة صعبة أمام فريق كبير ومنظم، ويلعب كرة مميزة وأتعبنا خلال اللقاء".

وأكمل: " فوزنا بالسوبر مميز بالنسبة لي بعد الخسارة مع منتخب تونس في نهائي بطولة كأس العرب أمام منتخب الجزائر".