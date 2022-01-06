كورونا تضرب نجوم باريس سان جيرمان

ضربت كورونا صفوف باريس سان جيرمان، بعدما أصيب أنخيل دي ماريا ودراكسلار، لاعبي الفريق الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأظهرت المسحة التي اجروها اليوم إيجابيتها، كما ظهرت إيجابية أكثر من عنصر بالجهاز الفني للفريق، بسبب المخالطة التي حدثت بينهم خلال تلك الفترة الماضية.

ومن الممكن أن تظهر حالات جديدة على اللاعبين، نظراً للإختلاط الذي حدث بينهم، خلال مباريات الفريق.

إصابات سابقة

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة مهاجم الفريق ليونيل ميسي بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن أعلن نادي باريس سان جيرمان مساء أمس السبت عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا إضافةً إلى أحد أفراد الطاقم الفني.

راموس عن مواجهة ريال مدريد: كنت أتمنى مواجهة فريق آخر

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن مينوخ الألماني

المواجهة الثانية: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة الرابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

المواجهة السادسة: فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الثامنة: باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني