/670880/وكيل-أول-النواب-يثمن-رسائل-السيسى-لكل-المصريين-من-قلب-كاتدرائية-العاصمة-الادارية-الجديدة

وجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه سنوياً على تقديم التهنئة لكل المصريين، من قلب الكنيسة المصرية واثناء اداء صلاة القداس من داخل مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الادارية الجديدة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وببطريرك الكرازة المرقسية.

دوت الخليج

وناشد "سعد الدين" المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية اعطاء أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته مساء اليوم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للاخوة وفى تأكيد الرئيس السيسى وقوله بالنص : "أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم ان نكون مع بعض وان شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض".

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين اتفاقه التام مع مطالبة الرئيس السيسى لكل المصريين بالانتباه لمحاولات البعض إحداث فتنة وفرقة بين المصريين وقوله بالنص : "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لإن ده مش هاينتهى خاصة كل ما هانكمل وهاننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكداً ان مصر تسع الجميع " .

وكيل أول النواب يثمن رسائل السيسى لكل المصريين من قلب كاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة

مشيداً بحديث الرئيس السيسى عن الجمهورية وتأكيده انها جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض"، مؤكداً ان "اى تحدى او اى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بحديث الرئيس السيسى عن تقديره الشخصى لقداسة البابا تواضروس، وقوله "عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا"، داعيا الجميع إلى أن الاهتمام بالبابا تواضروس، وقال لهم "انتوا كمان خلوا بالكم منه" مؤكداً أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى عبرت بكل الصدق والأمانة عن حب وتقدير واحترام كل المصريين لقداسة البابا تواضروس الثانى صاحب المواقف التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها.

وتقدم المستشار احمد سعد الدين بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى على الاستمرار فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد