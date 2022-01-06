/670881/في-أقل-من-24-ساعة-اللعنة-تحل-على-الوسط-الفني-من-المرض-إلى-الموت

مصائب عديدة وقعت فوق رؤوس الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية، وكأن اللعنة حلت عليهم بحدوث أحداث مؤلمة سواء لهم أول لأهلهم من وفاة أيقونات في السينما الغناء إلى إصابتهم بأمراض مزمنة أبرزها فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد أزمات تعرض لها الوسط الفني في من 24 ساعة

رحيل أحمد الحجار يصيب نجوم الفن بلعنة

بدأت الأزمة بوفاة نجم كبير، له روائع مميزة ومبدعة في عالم الغناء، نشأ في عائلة موسيقية فأصبح صاحب صوت ذهبي خلاب، وهو الفنان أحمد الحجار والذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز ال 65 عاما.

ومن الوقت هذا، أقسمت الدنيا بعده بعدم حلول ساعة بدون أن يحل على أحد نجوم الوسط الفني مصيبة.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

رحلت الفنانة القديرة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والذي وقع نبأ وفاتها كالصاعقة على قلوب محبيها من الجماهير والوسط الفني، وانقلبت السوشيال ميديا بصورها مع ٱرفاق العديد من الرسائل المؤثرة لها، والتي تحمل في ثناياه كلمات الشكر والتقدير لما قدمته من أعمال خالدة ومبدعة في مسيرتها.

وفاة والد شيكو بعد صراع مع المرض

وبعدها بساعات قليلة، أعلن المطرب الشعبي شريف يسري المعروف بلقب "شيكو" وفاة والده، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ابويا مات دلوقتي الله يرحمه ويغفر له، دعواتكم ليه بالرحمه».

كورونا يهدد عمرو أديب وزوجته

هذا وأعلن الإعلامي عمرو أديب عن إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد، فكت: «انا ولميس عندنا كورونا، والحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه، فاصل قصير ونواصل.. ارجوكم ادعوا معنا».

تامر حبيب يصاب بفيروس كورونا

وجاء بعده مباشرة، إعلان السيناريت تامر حبيب بتهديد كورونا له، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

إصابة لقاء سويدان في الكتف والذراع

كشفت الفنانة لقاء سويدان، تعرضها لإصابة في الكتف والذراع، بعد إجراء أشعة مقطعية عليهما، وذلك من خلال نشرها بعض الصور على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، واكتفت بالقول: إصابة في الكتف والذراع الحمدلله.

كورونا يضرب أحمد السقا في زوجته

وكانت أخر هذه الأزمات حتى الان، إعلان مها الصغير، زوجة الفنان الكبير أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت مها الصغير على المنشور الذي أعلن من خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا، إنها هي الأخرى مصابة بالفيروس.