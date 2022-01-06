خاص.. الزمالك يعدل عقد شيكابالا تقديراً لتاريخه مع النادي

/670883/خاص-الزمالك-يعدل-عقد-شيكابالا-تقديرا-لتاريخه-مع-النادي

أتفق مسئولوا نادي الزمالك، على تعديل عقد محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يرفض رحيل شيكابالا عن الزمالك

تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ببقاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

ورفض كارتيرون بشدة رحيل شيكابالا عن صفوف الزمالك، بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً التي تخص عقد اللاعب، وطلب الفهد الأسمر على أثارها الرحيل عن الفريق.

وطالب كارتيرون إدارة الفريق بحل أزمة عقد شيكابالا في الوقت الحالي، لأنه عنصر اساسي في الزمالك وقائد للفريق ووجوده مهم.

وتلقى شيكابالا عدة عروض على رأسها عرض من فيوتشر، مع امتيازات للاعب بحصوله على مبلغ مالي كبير، وشارة القيادة للفريق بعد انضمامه.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد شيكابالا الكارثي مع الزمالك الموثق بإتحاد الكرة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك ببيان ناري حول تغيير بنود عقده الذي أتفق عليه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وخرجت الاتهامات بين شيكابالا وأفراد لجنة حسين لبيب، حول تغيير بنود العقد، مما جعل حسين السيد وطارق جبريل بالهجوم على اللاعب، مؤكدين أنه لا يوجد تغيير بالعقد المتفق عليه وأن شيكابالا أثار تلك الأزمة في ذلك التوقيت لأشياء أخرى.

ويكشف دوت الخليج بنود عقد شيكابالا الموثق في اتحاد الكرة:

* مدة العقد 4 سنوات

- السنة الأولى يحصل على 5 مليون و277 ألف

- السنة الثانية 9 مليون

- السنة الثالثة 9 مليون

- السنة الثالث 9 مليون

- السنة الرابعة 9 مليون

* يوجد بند يحق للنادي أن يفسخ التعاقد من طرف واحد دون أن يفعل شيكابالا أي مشكلة، وتبليغه قبلها بـ15 يوم

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة إحرازة 10 أهداف

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة انضمامه لمنتخب مصر

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة فوز الفريق بالدوري

* 2 مليون و600 ألف عند المشاركة في 50 % من مباريات الزمالك في الدوري

* حصوله على 4 مليون جنية مقدم التعاقد وتخصم من مستحقاته، وهو ما لم يتقاضاه شيكابالا حتى الأن