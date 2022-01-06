/670885/الهلال-يتوج-بالسوبر-السعودي-على-حساب-الفيصلي-في-لقاء-مثير

نجح فريق الهلال السعودي من التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، على حساب الفيصلي، في لقاء شهد العديد من الإثارة في الكرة العربية، بعد تعادل إيجابي وحسم نتجية اللقاء بركلات الترجيح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفريقين بهدفين مقابل هدفين، ليتوجه اللقاء مباشر لركلات الترجيح، ويحسمها الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم فريق الفيصلي في نتيجة المباراة بهدفين، جاء الأول في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء عن طريق محمد العامري، وسجل رومان ألفيناتون الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

رد فريق الهلال السعودي بطل القارة الأسيوية بالهدف الأول، في الدقيقة الـ 40 عن طريق سالم الدوسري، وجاء ياسر الشهراني بالهدف الثاني والتعادل في اللقاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

الهلال بطلاً لآسيا

انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجو هدفين دون رد، لصالح الفريق السعودي، في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري مهاجم الهلال السعودي، الهدف الأول في المباراة في الثانية 16 من عمر اللقاء، ليسجل أسرع هدف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء موسى ماريجا الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، ليؤكد على نتيجة الفوز للهلال السعودي، ويتوج بالبطولة مع فريقه.

نتيجة مباراة الهلال والنصر بنصف النهائي

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

افتتح موسى ماريجا لاعب فريق الهلال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم تمريرة سحرية إلى موسى ماريجا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو وسكنت شباك حارس مرمى النصر.

وفي نهاية الشوط الأول من المباراة، اذدادت النكبة على فريق النصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عندما تلقى على لاجامي مدافع الفريق، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول موسى ماريجا لاعب الهلال.