سفير مصر لدى صربيا يناقش التعاون فى مجال الإنشاءات والنقل والطيران

وأشار الجويلى إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون المتاحة بين البلدين فى مجال الطيران المدنى فى ضوء كون مصر مقصد سياحى رئيسى، فضلاً عن إمكاناتها أيضاً كمركز للمسافرين من صربيا إلى إفريقيا والدول العربية، وذات الشيء بالنسبة لبلجراد فى غرب البلقان، وخطط استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين فضلاً عن زيادة عدد رحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ على ضوء الزيادة المطردة إليهما من قبل السياح الصِرب على مدار السنوات الماضية.
واستعرض سفير مصر لدى صربيا التطورات الجارية فى مصر فى مجال الإنشاءات والبنية التحتية خاصةً المدن الذكية، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينتى العلمين الجديدة والجلالة، وما ارتبط بهم من تشييد للطرق السريعة. وأشاد الوزير الصربى بتلك التطورات الإيجابية فى مصر، بما يمثل فرصة مناسبة للشركات الصربية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.
وأضاف الجويلى أن اللقاء تطرق إلى مشروعات البلدين فى تطوير النقل النهرى بالنظر إلى محورية نهرى النيل والدانوب فى البلدين، خاصةً على ضوء الخطط الجارية فى مصر لتطوير المجرى الملاحى لنقل البضائع، وخطط التطوير للموانئ النهرية المُعلنة من جانب صربيا التى تعتبر أحد الدول المشاطئة لنهر الدانوب باعتباره القناة الرئيسية لها للربط مع الشحن البحرى.
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