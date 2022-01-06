جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبو ظبى اشتبه هيثم الدمرداش مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من الإمارات حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية. وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى. وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمد يوسف تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة بحضور أحمد فتحى رئيس القسم وياسر عبد المنعم بالأمن الجمركى فتبين وجود 36 هاتف محمول ماركة آيفون 13 مخبأة داخل حزام على جسم الراكب. قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 2 لسنة 2022. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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