البابا تواضروس : نصلى إلى الله أن يحفظ الرئيس السيسى ووطننا العزيز مصر

جدة - نرمين السيد - وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، فى كلمته خلال قداس عيد الميلاد المجيد، إن الجمهورية الجديدة التى تحدث عنها الرئيس السيسى تتسع للجميع وهى تعبر عن المواطنة ووحدة المصريين جميعًا.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الشكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق على اتصاله للتهنئة بالعيد، كما شكر قيادات الدولة الذين قدموا التهنئة بالعيد بالمقر البابوى وهم:"رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، كما قدم الشكر أيضا لكافة الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين ورجال الدولة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة الذين حضروا الصلاة بمقر الكاتدرائية".

وأكد البابا تواضروس أننا نحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الشرقى والذى يعتمد على الشهور القبطية ويأتى الاحتفال فى التاسع والعشرين من شهر كيهك والذى يوافق السابع من يناير من الشهور الميلادية، معتبرا أن ميلاد السيد المسيح حدث يهم كل إنسان على وجه الأرض لأنه قسم التاريخ قبل الميلاد وبعده.

وتابع قائلا:" إن حدث الميلاد وقع فى مدينة صغيرة تدعى "بيت لحم"، ولد من فتاة فقيرة كانت تعيش فى الهيكل، ولكن رغم الأحداث البسيطة التى تزامنت مع الميلاد إلا أن النور الذى صاحب الميلاد كان من أهم ما حدث فى تلك الأثناء، مؤكدا أن كل إنسان يحتاج إلى النور، خصوصًا النور الداخلى وهو ما يعرف بمفهوم الاستنارة الداخلية".

وأضاف أن الله خلق العالم فى الخير، ولكن منذ أن دخلت الخطية إلى العالم وأصبحت الحروب والصراعات فى أماكن كثيرة، وهذا الصراع ليس على مستوى الدول فقط ولكنه امتد أيضا ليشمل الأفراد والأسر، وأن جائحة كورونا أصابت الإنسان أيضا بحالة من جفاف المشاعر، حتى الأرض التى نعيش عليها أصبحت تتغير كثيرا ونسمع عن أمور كثيرة تسبب اضطراب للأرض وكأنها تشكو من الإنسان بسبب الخطية.

ونوه إلى أن الإنسان الذى يعيش فى الخطية هو يعيش فى ظلمة القلب، وأن عيد الميلاد يتجدد سنويا من أجل أن يتجدد الإنسان بالنور الذى صاحب ميلاد السيد المسيح وأنه هو النور الحقيقى الذى يضئ لكل إنسان أتيا إلى العالم.

وأشار إلى أن هذا النور صاحب الرعاة وهم مجموعة من البسطاء ظهر لهم الملاك ليخبرهم بميلاد السيد المسيح ويذهبوا إلى مكان المولود وهم رمز للاستجابة السريعة لنور الحب، والمجموعة الثانية هم المجوس الذين شاهدوا نجما فى المشرق وسعوا إلى حيث النجم وظل النجم يرافقهم حتى وصلوا بيت لحم وقدموا هداياهم وهو يمثلون صورة الأشخاص الذين يسعون ويعملون فى الحياة بجدية.

وتابع قائلا: " إن الصورة الثالثة تعود للملائكة الذين ظهروا وبشروا بميلاد السيد المسيح وقالوا "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام والناس المسرة"، لافتًا إلى أن الخطية يعبر عنها بالظلمة، وعلى قدر المحبة الموجودة فى القلب هكذا تقاس مساحة النور فى حياة كل إنسان.

وكرر البابا تواضروس الثانى فى ختام كلمته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ولكل المسؤولين والقيادات الذين يديرون حياة بلادنا العظيمة وهى تتقدم نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وانجازات عظيمة يشارك فيها كل الشعب المصرى، وكل رجال القوات المسلحة والشرطة والوزراء والمختصين ورؤساء الهيئات من أجل رفع شأن مصر فى العالم كله، ونصلى دائما أن يعطى الله السلام لبلادنا وكل مناطق الصراع والنزاع فى العالم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قدم فى وقت سابق اليوم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.