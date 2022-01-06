مصر مسالمة وليست مستسلمة.. رسائل السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح «صور»

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الرئيس السيسى - مخاطبا المصلين فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم - "كل عام وأنتم طيبين، وإنشا الله، العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع".

وأكد الرئيس السيسى - موجها حديثه للمصريين جميعا - "بدأنا طريقا عهدنا فيه الله وعهدناكم، وبدأناه معا وسنكمله معا جميعا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا، دون تفريق أو تمييز.. فهمى جمهورية الحلم والأمل، وجمهورية العلم والعمل، والجمهورية القادرة وليست الغاشمة، والمسالمة وليست المستسلمة.

وقال الرئيس السيسى إن أى تحد أو صعاب تهون طالما المصريين على قلب رجل واحد، محذرا المصريين جميعا من الفتنة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن وحدة المصريين وتكاتفهم تغلب الصعاب والتحديات، منبها المصريين جميعا بالحرص على آلا يسمحوا لأحد بإحداث فتنة والانسياق وراءها.

وتمنى الرئيس السيسى أن يعينه الله على أن يكون خادما أمينا شريفا لهذا الوطن وللمصريين جميعا.

وكرر الرئيس السيسى تهنئته للأخوة المسيحيين، وقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا احترامه وتقديره ومحبته له، وأن قداسة البابا تواضروس الثانى له قيمة كبيرة لدى الجميع، وقال "الرجال توزن بالمواقف والظروف الصعبة".

وأعرب الرئيس السيسى عن أمله فى أن يمن الله السلامة من جائحة كورونا للمصريين جميعا، وقال - فى حديثه للمصلين بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة - إنه كان يريد أن يصافح الجميع، لكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية والتى افتتحها الرئيس السيسى فى 6 يناير 2019، الأكبر فى الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهى عبارة عن طابق أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.