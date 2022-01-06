وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي



قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بجولة تفقدية فى مطار برج العرب الدولي وذلك لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة المنظومة الأمنية بالمطار والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للركاب.

بدأ وزير الطيران جولته بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور ومهبط الطائرات ومكتب الحجر الصحى .. كما اطلع على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار وشبكة صرف الأمطار ومخرات السيول حيث وجه بضرورة متابعة أعمال الصيانة المستمرة والدورية للشبكة لرفع كفاءتها.

وخلال الزيارة شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبخاصة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل جميع مرافق المطار حفاظاً على سلامة الركاب والعاملين.

كما وجه الطيار محمد منار جميع العاملين بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين والمودعين والمستقبلين وتيسير كافة الإجراءات وكذلك توفير كافة الإمكانيات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار برج العرب الدولى .