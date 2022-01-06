/670884/ميلان-يقسو-على-روما-بثلاثية-بالدوري-الإيطالي

انتهت أحداث مباراة ميلان وروما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح أولييفيه جيرو بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأكد جونيور ميسياس بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة السابعة عشر.

عاد فريق روما من بعيد في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، عن طريق تام أبراهام، ولكن الميلان يرفض التعادل ويسجل الثالث في اللقاء ويقتل نتيجة المباراة، في الدقيقة 82 من عمر المباراة، عن طريق رافائيل لياو.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده للنقطة الـ 45 من أصل 20 مباراة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وروما يحتل المركز السابع، برصيد 32 نقطة، من أصل 20 مباراة.

انتهت أحداث مباراة روما وفنيزيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق فنيزيا، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وشهد على اللقاء ملعب بير لويجي بيينزو.

ونجح فريق فنيزيا من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق ماتيا كالدارا.

وعاد فريق ذئاب روما من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، عن طريق إلدور شومورودوف، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول سجل تامي أبراهام الهدف الثاني لروما.

دخل أصحاب الأرض فريق فنيزيا الشوط الثاني من المباراة عازمين على الفوز، ليضربو بالهدف الثاني لهم في المباراة والتعادل في الدقيقة 65 وبهدف الفوز في اللقاء في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

أكبر خسارة لمورينيو

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بتغلبه على روما الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وحل فريق جوزيه مورينيو ضيفًا على نظيره النرويجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وتلقى ريفاق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ذئاب روما، أكبر نتيجة في تاريخ تدريبه، على مستوى الأندية في مختلف البطولات والدوريات.

وجاءت نتيجة على جوزيه مورينيو كأكبر نتيجة في تاريج مجاله التدريبي، بعد خسارة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام برشلونة بنتيجة خمسة أهداف دون .