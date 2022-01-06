/670888/المصري-يستعد-لكاس-الرابطة-بدون-معين-الشعباني

خاض النادي المصري البورسعيدي مرانه اليوم، استعداداً لمنافسات كأس الرابطة الذي سوف ينطلق يوم 12 يناير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب معين الشعباني المدير الفني للفريق عن التدريبات، وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية استعداداً لمباراة مصر المقاصة في افتتاحية بطولة كأس الرابطة.

وشهد المران تنفيذ بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها من اللاعبين خلال اللقائات القادمة، وغاب أحمد حمودي عن تدريبات الفريق بدون أزن، كما غاب أحمد الشيخ ولكن بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وشدد كريم ذكري مدير الكرة بالفريق، بأنه سيغرم أي لاعب 100 ألف جنية، إذا خرج بأي تصريحات للإعلام بدون أزن.

معين الشعباني يؤجل عودته إلى المصري لحين تعيين لجنة مؤقتة

قرر معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تأجيل موعد السفر إلى مصر إلى العاشر من يناير الجاري.

ويأتي قرار تأجيل معين الشعباني عودته إلى مصر بسبب عدم تواجد مجلس إدارة للفريق البورسعيدي، ويريد معرفة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل العودة لاستئناف التدريبات للعب كأس الرابطة المصرية.

ويريد معين الشعباني تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات القادمة بلاعب من الدوري التونس وآخر أفريقي، وينتظر الإدارة الجديدة لحسم الأمر.

يذكر أن النادي المصري البورسعيدي تعاقد مع معين الشعباني المدرب التونسي في بداية هذا الموسم وحتنى الأن يقدم مستويات جيدة مع الفريق في بطولة الدوري والبطولة الأفريقية.

نادي فاركو يطلب إعادة مباراة المصري البورسعيدي بالدوري

طالب مجلس إدارة نادي فاركو إعادة مباراة المصري البورسعيد، والتي انتهت منذ قليل بهدف نظيف لصالح الفريق البورسعيدي.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فاركو، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت خلال أحداث المباراة وكان لها تأثير كبر على مجرى النتيجة والتي انتهت لصالح المصري.

ويريد مجلس إدارة نادي فاركو إعادة المباراة بسب حدوث خطأ تحكيمي من الحكم الدولي محمود البنا، والذي كان مسئولا عن المباراة.

وكان أحمد حمودي لاعب المصري قد قرر الحكم إعطاء الكارت الأحمر له أثناء الخروج من ملعب المباراة بديلاً، ليشارك اللاعب البديل ولم يغادر حمودي ملعب المباراة بعد تعرضه للطرد.