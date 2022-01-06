/670890/قرارات-نارية-من-اتحاد-الكرة-بعد-عقد-أول-اجتماع

أجتمع اعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أول أجتماع عقدوه بعد نجاحهم في الانتخابات لأخذ عدة قرارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحضر الاجتماع جميع الاعضاء وهم:، جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

وجائت قرارات الاجتماع على النحو التالي:

- تجديد الثقة في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد

- تكليف الأستاذ خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى و عرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف الكابتن حازم إمام و الكابتن محمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف الأستاذ عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الاول.

- تكليف الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس

-الغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.

جمال علام: لم نسمع تصريحات كيروش وهدف منتخب مصر الفوز بكأس الأمم

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد، حول ما سيقدموه في الفترة القادمة مع منتخب مصر والملفات الأخرى.

وقال جمال علام في تصريحات صحفية: " أهم ملف عندنا حاليا منتخب مصر، سنستكمل ما قام به الذين كانوا قبلنا، ومش جايين نصفي حسابات مع حد، احنا جايين نشتغل وبس".

وأضاف: "منتخب مصر بيروح أي بطولة ينافس عليها، مش أحنا اللي نروح تمثيل مشرف، ولم نسمع تصريحات كيروش، وهدفنا الفوز بالبطولة".

وأكمل: "ولايتي الأولى كانت مختلفة عن تلك الولاية، فهناك لوائح تغيرت، والفكر الرياضي تغير وهناك تسويق رياضي مختلف، وتقدم كبير جداً عن الفترة الماضية".

وزاد: "في الوقت الحالي لا حديث عن أي ملف، سوا الحديث عن منتخب مصر، واحنا ورا كيروش وبندعمه وسنوفر له كل ما يحتاجه هو واللاعبين، من أجل تحقيق ما يليق بالكرة المصرية".