المتحدث الرئاسى ينشر كلمة السيسى كاملة فى كاتدرائية ميلاد المسيح «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسى - مخاطبا المصلين فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم - "كل عام وأنتم طيبين، وإنشا الله، العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع". وأكد الرئيس السيسى - موجها حديثه للمصريين جميعا - "بدأنا طريقا عهدنا فيه الله وعهدناكم، وبدأناه معا وسنكمله معا جميعا".

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