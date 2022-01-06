محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثانى وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.





وقال الشريف فى بيان له، أن مصر ستظل دائماً نسيجا واحدا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنسانى الذى تذوب فيها الحضارات والثقافات والأديان كافة، داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتاً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

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