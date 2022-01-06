محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يبحثان التعاون المشترك

تناول اللقاء الذى عُقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبل التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بطرح الأراضى المرفّقة بمنطقة الفتح الصناعية بكوم أوشيم، والسعى لاستكمال ترفيق المنطقة بشكل كامل، وكذا تشكيل مجلس إدارة جديد للمنطقة، ووضع آليات جادة لإدارتها بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تناول اللقاء آليات التنسيق المشترك لتيسير إجراءات ترفيق المجمع الصناعى بالفيوم الجديدة، وتوصيل خدمات الصرف الصحى، وشبكات الإنترنت والاتصالات، وعمل مداخل للمجمع، وتحديد آليات طرحه للمستثمرين.
كما بحث المحافظ، مع رئيس الهيئة، آليات تأهيل ورفع كفاءة مصنع جرفس للأعلاف بمركز سنورس، والعمل على توفير مستثمر جاد كشريك مع المحافظة فى إدارته، وكذلك توفير مستثمر للشراكة مع المحافظة بمصنع الأسمنت، فى إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ولفت المحافظ إلى أنه يجرى التجهيز لإنشاء مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، بالتعاون مع شركة "يازاكى" اليابانية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار بالقطاع الصناعى، مشيراً إلى أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق خطة التنمية الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتواصل الدائم مع المستثمرين لتذليل العقبات التى تواجههم، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة الفيوم فى مختلف المجالات داخل القطاع الصناعى.
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