تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف المنزلي وطرق السداد

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، يريد الكثيرون الإطلاع عليها لمعرفة الضوابط الجديدة التي حددتها الشركة المصرية للإتصالات بمصر، والتي تتبع شركة الإتصالات We، وفيما يخص خدمة تسديد قيمة الفاتورة، فقط سهلت الشركة على عملائها هذه الخطوة، حيث أتاحت كثير من الطرق التي تعين العميل على سداد الفاتورة بالشكل الذي يناسبه، وبعضها لن يتطلب منه التحرك من مكانه أصلًا، وكل تلك المعلومات بالتفصيل سنذكرها هنا.

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت المصرية للإتصالات عن الموعد الخاص لسداد قيمة الفاتورة للخط الأرضي، وتفاصيل هذا الشهر كالآتي:

الفاتورة سوف يتم إصدارها بداية من منتصف شهر يناير الحالي.

تم تحديد فترة سماح لمدة شهر للمتأخرين في السداد، حتى يوم 14 فبراير القادم.

وفي حالة عدم السداد حتى انتهاء فترة السماح، يتم تحويل الخط الأرضي على خدمة الاستقبال فقط، لمدة شهر قادم،

بالتحديد حتى اليوم 14 من مارس 2022م.

بالتحديد حتى اليوم 14 من مارس 2022م. وفي حالة تخلف العميل عن السداد حتى نهاية الفترة المتاحة، تقوم الشركة على الفور بقطع الحرارة عن التلفون الأرضي، بداية من يوم 15 مارس لهذا العام.

وقد خصصت الشركة المصرية للإتصالات رقم محدد لتلقي الشكاوى الخاصة بأعطال الخط الأرضي، من خلال هذا الرقم المختصر: 111.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات التابعة لـ We عدة طرق للعملاء ليتمكنوا من سداد قيمة الفاتورة بأي طريقة منهم تناسبهم، وهذه الطرق كالآتي:

بالدخول إلى موقع الشركة نفسها على الإنترنت عبر موقع المصرية للاتصالات .

السداد من خلال مكاتب البريد.

دفع قيمة الفاتورة من خلال مكاتب الشركة نفسها المنتشرة في كل قرية ومدينة.

السداد من خلال آلالات الصراف الآلي (ATM) الخاصة ببنكي الأهلى، وبنك CIB.

السداد باستخدام فودافون كاش، أو عن طريق خدمة فوري المتاحة في كثير من الأماكن.

كما يمكنكم السداد من خلال خدمات أخرى مثل: مصاري، سداد، خدماتي، وأمان، وممكن، و bee.

عرفنا جميع تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي ، بدايةً من موعد السداد، وفترة السماح، والإجراءات التي ستقوم بها الشركة في حالة امتنع العميل عن دفع مبلغ الفاتورة، بالإضافة لتوضيح طرق السداد المتاحة للجميع استخدامها.