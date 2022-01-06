الـ"كورونا" تضرب الوسط الفنى بجانب عائلتهم.. منهم من تعرف عليها بالصدفة

/670891/الـكورونا-تضرب-الوسط-الفنى-بجانب-عائلتهم-منهم-من-تعرف-عليها-بالصدفة

كان من المفترض أن تكون الجولة الثانية من "كوفيد – 19" أكثر اعتدالا كون الجسم تعلم محاربة الفيروس في المرة الأولى، ولكنه يعود بقوة فى إصابة الفنانين بشكل واسع، وبعضهم تعرضوا للإصابة قبل ذلك، وكان البعض أكتشافها بالصدفة تعرف على الفنانين الذين اصابهم الكورونا بجانب عائلتهم.

دوت الخليج

فنانين وعائلتهم تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك فى شهر ديسمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا المسجد بجانب أنها وزوجها.

وغردت حنان ترك عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

الكورونا تدخل بيت عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبرى إصابتها هي وزوجها المحامى أيمن البياع بفيروس كورونا، كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك":"كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا".

هنا الزاهد واحمد فهمي يصيبهما الكورونا للمرة الثانية

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابتها هي وزوجها النجم أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية لدى موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، بنشر بوست معلقة عليها: " أنا و أحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل في مارس الماضي وكانت قد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عندما كانت تجري إجراءات السفر.

الكورونا تطرق باب الاعلامي عمرو اديب

وفي الساعات الماضية، أعلن الاعلامي الكبير عمرو اديب عن اصابته هو وزوجته الاعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عمرو اديب عبر صفحته الشخصية لموقع التدوينات القصيرة " تويتر"،: انا ولميس عندنا كورونا، والحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه، فاصل قصير ونواصل.. ارجوكم ادعوا معنا".

الكورونا تصيب احمد السقا

وكانت أخر هذه الأزمات حتى الان، إعلان مها الصغير، زوجة الفنان الكبير أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت مها الصغير على المنشور الذي أعلن من خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا، إنها هي الأخرى مصابة بالفيروس.