بعد غادة عادل.. حسن الرداد في وصلة رقص مثيرة للجدل مع ريم مصطفى..والجمهور: «اتهطل»

/670892/بعد-غادة-عادل-حسن-الرداد-في-وصلة-رقص-مثيرة-للجدل-مع-ريم-مصطفىوالجمهور-اتهطل

أثارت الفنانة الشابة ريم مصطفى الجدل حول الفنان حسن الرداد مرة أخرى، بوصلة رقص جديدة معه، أتى ذلك بعد حالة الهجوم التي تعرض لها منذ أيام بسبب رقصه مع غادة عادل في الوقت الذي كانت إيمي سمير غانم تعاني به من حالة حزن شديدة.

دوت الخليج يرصد وصلة رقص مثيرة لحسن الرداد مع ريم مصطفى تجعله في مرمى للانتقادات

ونشرت ريم مصطفى فيديو يجمعها بحسن الرداد عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهما يتراقصان على أغنية «كيفي كدة» لويجز، وعلقت عليه، قائلة: «ما خلف المشاهد».

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حسن الرداد في مرمى الانتقادات

وقابل الجمهور الفيديو بموجة انتقادات عريمة، معربين عن غضبهم من الفنان حسن الرداد، فاتت التعليقات على النحو التي: «راعي شعور مراتك طيب»، «هو ماسك إيدها ليه إيه قلة الأدب دي»، «ماله بقى أهطل كدة ليه، طول عمري بكرهه»، «امسحى الفيديو مش حلو خالص»، «دمه يلطش»، «حسن الرداد بقى أوفر»، وغيرها من التعليقات الهجومية المسيئة لحسن الرداد.

حسن الرداد وغادة عادل

وكان نشر الفنان حسن الرداد في وقت سابق على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوم 3 يناير الجاري فديو له وهو يرقص مع وغادة عادل وعبد الرحمن توتا، الذين شاركاه بطولة مسرحيته الجديدة في نص الليل، المأخوذة عن كتاب للراحل الكبير أيمن بهجت قمر، وتعرض لهجوم أيضا من الجمهور، وبدأ يتعجب من رقصه واحتفالاته، في نفس الوقت التي تنشر فيه زوجته على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها عن حزنها وضيقها الشديد هذه الأيام، وظهورها بالحجاب وصورها في مناسك العمرة.

مسرحية في نص الليل

الجدير بالذكر، أنه تم عرض مسرحية "في نص الليل" التي قدمها أيمن بهجت قمر عن كتاب ألفه والده الراحل بهجت قمر، وقام ببطولتها حسن الرداد، غادة عادل، ريم مصطفى وعبد الحمن توتا، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي.

ويُعد هذا العرض المسرحي هو أول خطوة إنتاجية لشركة ABK media pro. Bahgat Kamar التي أنشأها أيمن بهجت قمر وإنجي عبد الحافظ، وأيضًا أو إخراج مسرحي للمخرج عمرو عرفة.