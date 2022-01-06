/670895/نجل-سمية-الالفي-يكشف-حالتها-الصحية-العملية-نجحت-خاص

كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان أحمد الفيشاوي عن الحالة الصحية لوالدته الفنانة القديرة سمية الالفي بعد خروجها من غرفة العمليات، " بانه تم استصال الورم الخبيث، وهى في فترة نقاء".

دوت الخليج

سمية الالفى اتمت العملية بنجاح

وصرح الفيشاوي لـ" دوت الخليج": الحمد لله الحالة مستقرة، وتم استصال الورم، والعملية كانت ناجحة، وهى تحت العناية الطبية".

وتابع: " هى الان تحت العناية الطبية، حتى يتم الاطمئنان بشكل كامل، ومعرفة المرحلة القادمة هل سوف يكون هناك أدوية كمياوية، وذلك تختلف من حالة الى أخري".

أزمة سمية الألفي الصحية

وكانت الفنانة سمية الألفي قد شعرت بتعب شديد في الصدر منذ فترة تصل إلى عدة شهور، وقامت بإجراء بعض الفحوصات التي حتمت على ضرورة خضوعها لعملية جراحية في الحال.

وتمكث الفنانة القديرة سمية الألفي، عدة أيام في المستشفى بعد اتمام اجرائها للعملية وذلك بناءًا على تعليمات الأطباء، ويرافقها خلال هذه الفترة المذكورة ابنها الفنان أحمد الفيشاوي والعديد من أقاربها.

الظهور الأخير لسمية الألفي قبل استئصالها الورم

وآخر ظهور لها في الأيام الماضية، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "ريتسا" للأحتفال مع ابنها أحمد الفيشاوي بالفيلم، الذي يشاركه في بطولته الفنان القدير محمود حميدة، و هو من تأليف معتز فتيحة وأشراف عام يوسف أيمن، ومن إخراج أحمد يسري، و يشارك في بطولتة العديد من الفنانين الاخرين وهم أمير المصري،و أحمد الفيشاوي، وكارولين عزمي و عائشة بن أحمد و مي الغيطي ويوسف عثمان ومريم الخشت.

معلومات عن سمية الألفي

سمية الألفي من مواليد الشرقية في 23 يوليو 1953و هي ممثلة مصرية، حاصلة على شهادة الليسانس من كلية الآداب في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، و بدأت العمل في مجال فن التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح .

بدأت العمل في مجال التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمالها "علي بيه مظهر و40 حرامي"، "الرايا البيضا"، "بوابة الحلواني" و "ليالي الحلمية"