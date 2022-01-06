/670896/عدلي-القيعي-الأهلي-لا-يسعى-للتعاقد-مع-محمد-فتح-الله-من-غزل-المحلة

تحدث عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، حول انباء المفاوضات التي خرجت بتوقيع محمد فتح الله لاعب غزل المحلة للنادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية أن محمد فتح الله مدافع غزل المحلة لاعب جيد جداً ويمتلك قدرات مميزه، ولكن لم يتعاقد الأهلي معه، وإذا كان هناك رغبة في ضمه سيتم التواصل مع مجلس إدارة غزل المحلة فوراً .

غزل المحلة

ونفى مسئولوا نادي غزل المحلة عن انتقال مدافعه محمد فتح الله للنادي الأهلي، بعدما خرجت أنباء تفيد بضم القلعة الحمراء للاعب.

وأصدر غزل المحلة بيان ينفوا من خلاله انتقال محمد فتح الله للأهلي، مؤكدين على استمراره مع الفريق، ولا ينوي أحد التفريط في خدماته.

تحليل DNA للاعبي الأهلي

وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح طبيب الفريق أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.