السيسي يهنئ المسيحيين:«انتو ما تعرفوش انا بحب قداسة البابا وبقدره ازاي.. خلو بالكم منه».. والبرلمان يثمن رسائل الرئيس.. ممثل الأغلبية: تعظيم لمعاني الإنسانية.. وسعد الدين: عبرة عن وجدتنا

/670897/السيسي-يهنئ-المسيحيينانتو-ما-تعرفوش-انا-بحب-قداسة-البابا-وبقدره-ازاي-خلو-بالكم-منه-والبرلمان-يثمن-رسائل-الرئيس-ممثل-الأغلبية تعظيم-لمعاني-الإنسانية-وسعد-الدين-عبرة-عن-وجدتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية:"مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل، و عايز اقولكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلموا مع بعض مع بعض كلنا".

الرئيس السيسي يهنيء المسيحيين

ونوه الرئيس السسي:” الجمهورية الجديدة تتسع لنا جميعا، نعيش بها في سلام، وخلي بالكم، واوعو حد يدخل بينا او يفتنا لان هذا الامر لن ينتهي، وكل ما هنكمل وهننجح، وربنا يعيني ان اكون خادم شريف للبلد وليكم”.

وتابع:” البلد بلدنا كلنا ولازم تسعنا كلنا، ودايما ندعو الله ونتوسل إليه بأن يحمينا ويهدينا”.

الرئيس السيسي: بدأنا الطريق مع بعض وهنكمله مع بعض

وقال الرئيس السيسي:” انا بكلم كل المصريين، انما في مصر بدانا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم، وبدأناه مع بعض وان شاء الله هنكمله مع بعض”.

واستتطرد:" نحن في عصر الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة”.

واختتم:” كل عام وانتكم بخير ومصر بخير واحييكم كلكم، وربنا يزيح عننا الجائحة ويحمينا ويحميكم جميعا، وانتو ما تعرفوش حجم التقدير والمحبه الذي اكنه لقداسة البابا”.

ممثل الأغلبية: رسائل الرئيس بالكاتدرائية تعظيم لمعاني الإنسانية والوحدة الوطنية

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي حريص على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة الرحبة بمعالمها الإنسانية الجديدة، وعلاقتها التاريخية المتفردة بين أبناء شعبها على مختلف طوائفهم.

وأكد رشاد، في تصريحات له، أن علاقة المسلمون والمسيحيون بمصر نموذجًا فريدًا في التسامح والمحبة والأخوة، وأن مصر وطننا الجامع الذي يحتضننا جميعًا دون تفرقة أو تمييز، وستظل تلك العلاقة هي العامل الأسمى في كل إنجازاتنا وفي كل ما وصل إليه وطننا.

وأشار ممثل الأغلبية، إلى أن رسائل وحرص الرئيس السيسي على مشاركته الأخوة الأقباط عيد الميلاد، هو تعظيم لمعاني الإنسانية والوحدة الوطنية، وأن مصر بجمهوريتها الجديدة وطن يسع ويحتضن الجميع، ويعكس حرص سيادته على ارساء مظاهر الفرح والسرور على قلوب كل المصريين.

وأوضح رشاد، أن كلمة الرئيس بالكنيسة الكاتدرائية، حملت مجموعة من الرسائل المهمة؛ أولها التأكيد على أن وحدة وتماسك المصريين كانت أهم عوامل الإنجاز، بجانب تجديد العهد بتعزيز التماسك الداخلي ومواصلة مسيرة البناء، بجانب التنوية على أن معركة الوعي في مواجهة الفتن لم تنتهي.

وأضاف رشاد، أن الرئيس السيسي عبر عن جموع المصريين في حجم تقدير سيادته وحبه لقداسة البابا تواضروس، حيث إن الشعب المصري بأكمله يحمل كل معاني الحب والتقدير والاحترام لقداسة البابا على دوره الوطني والإنساني العظيم.

وكيل أول النواب يثمن رسائل السيسى لكل المصريين من قلب كاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة

وجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه سنوياً على تقديم التهنئة لكل المصريين، من قلب الكنيسة المصرية واثناء اداء صلاة القداس من داخل مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الادارية الجديدة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وببطريرك الكرازة المرقسية.

وناشد "سعد الدين" المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية اعطاء أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته مساء اليوم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للاخوة وفى تأكيد الرئيس السيسى وقوله بالنص : "أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم ان نكون مع بعض وان شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض".

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين اتفاقه التام مع مطالبة الرئيس السيسى لكل المصريين بالانتباه لمحاولات البعض إحداث فتنة وفرقة بين المصريين وقوله بالنص : "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لإن ده مش هاينتهى خاصة كل ما هانكمل وهاننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكداً ان مصر تسع الجميع " .

وكيل أول النواب يثمن رسائل السيسى لكل المصريين من قلب كاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة مشيداً بحديث الرئيس السيسى عن الجمهورية وتأكيده انها جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض"، مؤكداً ان "اى تحدى او اى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بحديث الرئيس السيسى عن تقديره الشخصى لقداسة البابا تواضروس، وقوله "عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا"، داعيا الجميع إلى أن الاهتمام بالبابا تواضروس، وقال لهم "انتوا كمان خلوا بالكم منه" مؤكداً أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى عبرت بكل الصدق والأمانة عن حب وتقدير واحترام كل المصريين لقداسة البابا تواضروس الثانى صاحب المواقف التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها.

وتقدم المستشار احمد سعد الدين بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى على الاستمرار فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد

طارق رضوان: المصريون ينتظرون كلمة السيسى سنوياً من قلب الكنيسة المصرية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المصريين دائما يتابعون جميع خطابات وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكنهم ينتظرون وبشغف واهتمام كبيرين كلمة الرئيس السيسى سنوياً خلال زيارته للكنيسة المصرية لتقديم التهنئة لرمز الكنيسة المصرية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه سنوياً على الاحتفال مع كل المصريين بعيد الميلاد المجيد.

دوت الخليج

وقال " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى مساء اليوم وفى جميع كلماته التى القاها من قلب الكنيسة المصرية بكاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة دائما يوجه حديثه لكل المصريين الذين يعطون أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته مساء اليوم خاصة قوله : "أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم ان نكون مع بعض وان شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض".

طارق رضوان: المصريون ينتظرون كلمة السيسى سنوياً من قلب الكنيسة المصرية

وأعرب النائب طارق رضوان ثقته التامة فى الشعب المصرى العظيم وفهمه الكبير والعميق لحديث الرئيس السيسى عن محاولات البعض لإحداث فتنة وفرقة بين المصريين وقوله بالنص : "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لإن ده مش هاينتهى خاصة كل ما هانكمل وهاننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكداً الاهمية الكبيرة لحديث الرئيس السيسى عن الجمهورية وتأكيده انها جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض"، مؤكداً ان "اى تحدى او اى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على حديثه الرائع والنابع من قلبه عن حبه وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثانى معلناً اتفاقه التام مع الرئيس السيسى أن الرجال توزن فى المواقف والظروف الصعبة جداً وذلك الأمر ينطبق تماماً على شخصية البابا تواضروس الذى كانت له دائماً مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها