الرئيس السيسى يهنئ مسيحيى مصر فى الكويت بمناسبة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - تلى السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتهنئة الأقباط بدولة الكويت بمناسبة عيد الميلاد خلال الاحتفالية التى نظمتها الكنيسة المصرية بالكويت مساء اليوم.





وكان نص الرسالة الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج: " إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كى أعرب عن أمنياتى لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".

من جانبه، وصف السفير أسامة شلتوت ما تجسده دولة الكويت الشقيقة من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية ونعتز باحتضان دولة الكويت لأول كنيسة قبطية خارج مصر منذ عام 1961.

وأكد سفير مصر بالكويت أن الاحتفال هذا العام يواكب بما حققته مصرنا الغالية من انجازات على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس الذى أعلن ميلاد "الجمهورية الجديدة" فى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة، استكمالا لمسيرة التنمية نحو مستقبل زاهر.

وأشار السفير أسامة شلتوت إلى أن الرئيس السيسى وضع تنمية وبناء الانسان المصرى على رأس أولويات الدولة من خلال اطلاق العديد من المبادرات التى تمس حياة المواطن مثل مبادرة "حياة كريمة"، و100 مليون صحة، وخطة تطوير العشوائيات، ومشروع المليون ونصف فدان، وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة خاصة فى صعيد مصر، الى جانب اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والإنجازات التى تحققت فى مجال حقوق المرأة و كفالة حقوق ذوى الهمم كما حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى نجاحا كبيرا ومكن الاقتصاد المصرى من التصدى للتداعيات الاقتصادية التى واجهها العالم بسبب جائحة كورونا.

ونوه السفير المصرى بالكويت إلى أن تقديرات كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير الى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصرى فى عام 2022 و ارتفاع معدلات النمو ، ووجود فرص استثمارية واعدة كما استمرت وتيرة المشروعات القومية الكبرى للنهوض بمصر فى كافة المجالات خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية ، وقطاعات البترول والغاز والسياحة مع إيلاء اهتمام خاص إصلاح منظومتى التعليم والصحة وقطاع الرعاية الاجتماعية .

وعبر السفير أسامة شلتوت عن اعتزازنا بأبناء الجالية المصرية على ارض الكويت الشقيقة لدورهم المتميز فى تحقيق التنمية بدولة الكويت فى مختلف المجالات، وكذا نشيد بالحس الوطنى العالى الذى يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن والذى ينعكس فى إقبالهم الكثيف على المشاركة الفعالة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية) والمبادرات الوطنية .

كما وجه سفير مصر بالكويت الشكر للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولحكومة الكويت وشعبها العزيز على الرعاية والاهتمام التى يحيطون بها أبناء الجالية المصرية بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين الشقيقين .

ومن جانبه وجه القمص بيجول الأنبا بيشوى راعى الكنيسة الارثوذكسية بالكويت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإرساله تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا أن كافة الاقباط يعلمون مشاعر الرئيس الصادقة والطيبة المتجددة دائما تجاههم .

شهد الاحتفال بعيد الميلاد لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارة المصرية بالكويت وأعضاء السلك الدبلوماسى من الدول العربية وأبناء الجالية المصرية بالكويت