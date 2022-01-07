الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بإسنا «صور»

جدة - نرمين السيد - وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس ابراهيم عبادى، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى تنتهى فى الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.

وفى نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخى حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس.