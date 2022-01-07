الاتحاد يتفق مع الزمالك لضم محمود شبانة

أتفق مسئولوا نادي الاتحاد السكندري، مع الزمالك لضم المدافع محمود شبانة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية بعقد ثلاثي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد محمود شبانة جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، وأتفق خلالها المدافع على الانتقال لفريق الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يستطيع الزمالك قيد اللاعب خلال الفترة الماضية بعدما تعاقد معه مطلع الموسم الحالي، وذلك بسبب إيقاف النادي عن القيد لفترتين تنتهي مع نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

خاص.. الزمالك يعدل عقد شيكابالا تقديراً لتاريخه مع النادي

أتفق مسئولوا نادي الزمالك، على تعديل عقد محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قايدة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد العودة من فترة الراحة الذي حصلوا عليها.

وتألق الرباعي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني بالإضافة للحارس محمد عواد، خلال المران الذي أنطلق منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك.

وغاب عن التدريب لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر، والمنتخب التونسي، للعب كاس أمم أفريقيا المقامه في الكاميرون.