أخبار مصرية

سفير مصر لدى بلچيكا يزور الكنيسة القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

0 نشر
هايدى الدسوقى 2022-01-07 00:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قام سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلچيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى ومؤسسات الاتحاد الأوروبى ومنظمة حلف شمال الاطلنطي، الدكتور بدر عبد العاطي، وأعضاء السفارة المصرية فى بروكسل والمكاتب الفنية التابعة لها، بزيارة الكنيسة القبطية فى مدينة "لوفن" البلجيكية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقام بتلاوة نص برقية التهنئة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية فى بلچيكا ولوكسمبورج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونقل تمنيات سيادته لأبناء الجالية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعله الله عيداً سعيداً مباركاً ويعيده على أبناء الجالية المصرية بكل الخير، وأن يُنعِم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.

وكان فى استقبال السفير فى مقر الكنيسة القمص أغابيوس، أسقف الكنيسة القبطية فى مدينة "لوفن"، وأعضاء الكنيسة من الآباء الكهنة، وأبناء الجالية المصرية القبطية هناك.

كما قام كذلك السفير الدكتور بدر عبد العاطى وأعضاء السفارة فى بروكسل والمكاتب الفنية التابعة لها، بزيارة مقر الكنيسة القبطية فى مدينة "انتويرب" البلجيكية، حيث قدم التهانى أيضاً إلى أبناء الجالية المصرية القبطية هناك، وكان فى استقبال سيادته القمص موسى، أسقف الكنيسة المصرية فى مدينة "انتويرب" وأعضاء الجالية المصرية فى المدينة، حيث نقل السفير تهنئة السيد رئيس الجمهورية لأبناء الجالية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى بلچيكا يزور الكنيسة القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا