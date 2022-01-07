وقام بتلاوة نص برقية التهنئة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية فى بلچيكا ولوكسمبورج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونقل تمنيات سيادته لأبناء الجالية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعله الله عيداً سعيداً مباركاً ويعيده على أبناء الجالية المصرية بكل الخير، وأن يُنعِم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.
وكان فى استقبال السفير فى مقر الكنيسة القمص أغابيوس، أسقف الكنيسة القبطية فى مدينة "لوفن"، وأعضاء الكنيسة من الآباء الكهنة، وأبناء الجالية المصرية القبطية هناك.
كما قام كذلك السفير الدكتور بدر عبد العاطى وأعضاء السفارة فى بروكسل والمكاتب الفنية التابعة لها، بزيارة مقر الكنيسة القبطية فى مدينة "انتويرب" البلجيكية، حيث قدم التهانى أيضاً إلى أبناء الجالية المصرية القبطية هناك، وكان فى استقبال سيادته القمص موسى، أسقف الكنيسة المصرية فى مدينة "انتويرب" وأعضاء الجالية المصرية فى المدينة، حيث نقل السفير تهنئة السيد رئيس الجمهورية لأبناء الجالية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى بلچيكا يزور الكنيسة القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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