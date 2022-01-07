نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل لاخذ لقاح فيروس كورونا عبر لينك مفعل من الصحة المصرية في المقال التالي
نستفتح هذا المقال بذكر أهمية أخذ لقاح كورونا للوقاية من فيروس كوفيد19 المتحور، وأظهرت الدولة المصرية حرص على تثقيف المواطنين بأهمية أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح الذي سيساعد في تعزيز حماية ووقاية جميع المواطنين من وباء كوفيد 19 وتوفير جدار مناعي يحمي الأشخاص من مخاطر الإصابة، وترجمةً لتبسيط الإجراءات في هذا الصدد فعلت وزارة الصحة رابط مخصص للتسجيل المسبق وتحديد موعد إلكتروني لأخذ لقاح كورونا لكل شرائح المجتمع بما فيهم الطلاب حيث أن أخذ اللقاح شرط لهذه الفئة لدخول قاعات الامتحانات رغبة في تحصينهم والحفاظ على وضعهم الصحي.
تسجيل لقاح كورونا مصر
وزارة الصحة بدأت منذ فترة بتوفير الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، كجزء من تسريع خطة التعافي وتعزيز الأجسام المضادة في الجسم، ومن ثم فإن وزارة الصحة تدرجت في تطبيق قانون إلزامية أخذ اللقاح للحصول على الخدمات الحكومية بمختلف القطاعات الخدمية والتعليمية. الآن، يتم البحث عن إجراءات أخذ اللقاح ومعرفة الرابط المفعل من وزارة الصحة لهذا الغرض، وفي ضوء الخدمات التي نقدمها عبر موقع ثقفني نقدم إليكم لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر، بكامل الخطوات والتفاصيل في شأن الإجراءات الالكترونية للقاح مصر
تسجيل طلب لقاح كورونا وزارة الصحة المصرية
إذا كنت ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا فيجب عليك قبل ذلك تسجيل بياناتك في منظومة التسجيل لوزارة الصحة واللينك هو egcovac.mohp.gov.eg، وتم تلخيص تسجيل أخذ اللقاح بخطوات وبطريقة سهلة لتحديد موعد في أقرب وحدة صحية، وهي:
- يتم كتابة في محرك البحث جوجل عبارة “منظومة تسجيل لقاح كورونا مصر” والضغط على أول لينك أو من هنا الدخول المباشر لمنظومة أخذ اللقاح.
- اختيار الفئات المستهدفة
- تعبئة البيانات مثل الرقم القومي، والاسم، ورقم الهاتف المحمول.
- من خلال رقم الهاتف المسجل سوف يستقبل الراغب باللقاح كود التحقق عليه
- إرفاق صورة من الرقم القومي او جواز السفر، او شهادات حالات مرضية إن وجدت
يستكمل المستفيد تحديد المنطقة ووحدة الصحة حسب الاختيار، لتكون مكاناً لأخذ لقاح كورونا.
- التبليغ بالموافقة على سلامة البيانات المدخلة من المستخدم ورغبة تلقي جرعة من لقاح كورونا وهي آخر خطوة للحصول على رقم حفظ خاص بطلب موعد اللقاح ومتابعته او التعديل من خلاله أيضا.
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