طريقة التسجيل لاخذ لقاح فيروس كورونا عبر لينك مفعل من الصحة المصرية

نستفتح هذا المقال بذكر أهمية أخذ لقاح كورونا للوقاية من فيروس كوفيد19 المتحور، وأظهرت الدولة المصرية حرص على تثقيف المواطنين بأهمية أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح الذي سيساعد في تعزيز حماية ووقاية جميع المواطنين من وباء كوفيد 19 وتوفير جدار مناعي يحمي الأشخاص من مخاطر الإصابة، وترجمةً لتبسيط الإجراءات في هذا الصدد فعلت وزارة الصحة رابط مخصص للتسجيل المسبق وتحديد موعد إلكتروني لأخذ لقاح كورونا لكل شرائح المجتمع بما فيهم الطلاب حيث أن أخذ اللقاح شرط لهذه الفئة لدخول قاعات الامتحانات رغبة في تحصينهم والحفاظ على وضعهم الصحي.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وزارة الصحة بدأت منذ فترة بتوفير الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، كجزء من تسريع خطة التعافي وتعزيز الأجسام المضادة في الجسم، ومن ثم فإن وزارة الصحة تدرجت في تطبيق قانون إلزامية أخذ اللقاح للحصول على الخدمات الحكومية بمختلف القطاعات الخدمية والتعليمية. الآن، يتم البحث عن إجراءات أخذ اللقاح ومعرفة الرابط المفعل من وزارة الصحة لهذا الغرض، وفي ضوء الخدمات التي نقدمها عبر موقع ثقفني نقدم إليكم لينك تسجيل لقاح كورونا في مصر، بكامل الخطوات والتفاصيل في شأن الإجراءات الالكترونية للقاح مصر

تسجيل طلب لقاح كورونا وزارة الصحة المصرية

إذا كنت ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا فيجب عليك قبل ذلك تسجيل بياناتك في منظومة التسجيل لوزارة الصحة واللينك هو egcovac.mohp.gov.eg، وتم تلخيص تسجيل أخذ اللقاح بخطوات وبطريقة سهلة لتحديد موعد في أقرب وحدة صحية، وهي: