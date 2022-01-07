منها 3 ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الأوقاف تفتتح 17 مسجدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخرين، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.





وأوضحت أنه وصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و68 مسجدًا صيانة وترميمًا. وجاءت المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية مصطفى عبد النبى – قرية مصطفى عبد النبى – مركز بلقاس أبو بكر الصديق ( منشأة صالح) – مركز السنبلاوين مديرية أوقاف البحيرة على محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول الرحمن – قرية سكران – الدلنجات التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدى شحاته – كفر الدوار مديرية أوقاف مرسى مطروح الكبير – مدينة براني مديرية أوقاف الأقصر الراضى – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر مديرية أوقاف أسوان أبو بكر الصديق – إدفو قبلى – الشيخ إبراهيم مديرية أوقاف قنا الكويت – الصبريات – دشنا مديرية أوقاف الشرقية مهدى أباظة – كفر أباظة – الزقازيق مديرية أوقاف بنى سويف الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بنى سويف مديرية أوقاف الغربية الرحمة القبلى – محلة مسير – قطور مديرية أوقاف الإسكندرية الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني مديرية أوقاف الجيزة (السلام) الحارة – الواحات البحرية ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف أسوان عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – شارع النقطة مديرية أوقاف قنا عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة – قفط مديرية أوقاف البحيرة الرحمن – عزبة الزهيرى القبلية – المحمودية

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