جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق (كفر غطاطى - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبينى للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار- عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة ٨ ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق وحتى الساعة الثامنة صباح الغد.





وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ المشروع القومى لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذى يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية. ولفتت إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.