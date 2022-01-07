«العمل شرف» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. والأوقاف تترجمها لـ19 لغة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها فى سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن ترجمة خطبة الجمعة اليوم إلى تسع عشرة لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، وذلك فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه الدين وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وقالت إن ذلك يأتى أيضا فى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت أنه يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.