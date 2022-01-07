تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

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