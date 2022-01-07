موجز دوت الخليج: 840 إصابة بـ كورونا.. وانقطاع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 840 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: الأمم المتحدة: أسعار الأغذية سجلت فى 2021 أعلى مستوى منذ عقد عاجل.. الصحة: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة الإفتاء: مشاركة غير المسلمين فرحتهم بأعيادهم خُلُقٌ محمود الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم فى المحافظات انقطاع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة كورونا يواصل ضرب العالم.. تعرف على آخر إحصائيات الفيروس فى الدول بريطانيا تسجل أكثر من 179 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أحداث كازاخستان.. أمريكا تحذر من نشر قوات روسية كورونا فى البرازيل.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ سبتمبر تعادل يوفنتوس أمام نابولى 1-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم شوبير: توجه قوى لدى الفيفا لحل أزمة الأهلى مع موعد كأس العالم للأندية سفير مصر بالكاميرون: هذا هو سبب تأجيل موعد سفر المنتخب أحمد أيمن منصور: وقعت لـ الأهلى والإصابة عرقلت انتقالى محمد يحيى: لحنت أغنية لعمرو دياب من قبل ما يعرفنى بشرى: أحب الرقص على المهرجانات ومعنديش مانع أغنيها ويجز معلنا توقفه عن إحياء الحفلات: محتاج شوية وقت لنفسى (صورة)

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