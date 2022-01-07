/670900/ليلى--التفاصيل-الكاملة-لاستغاثة-فتاة-على-الفيس-من-العنف-الاسري-بسوهاج--فيديو

قصة غريبة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، طالبت فيها احدى الفتيات التي تحمل حساب على الفيس بوك باسم اشرقت بيومي، بإنقاذ صديقتها التي تدعى ليلي، وتقطن بمحافظة سوهاج وتتعرض للتعذيب والتنمر والحبس من والديهاويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأكدت صاحبة الحساب ان ليلي صديقتها تنتمى لإحدى عائلات سوهاج المنغلقة والمحافظة، وانها سبق وتم تحويلها من كلية العلاج الطبيعي بعد رسوبها لأنها لم تكن ترغب فيها من الاساس، وانتقلت الى كلية الحقوق مما جعل اهلها يمنعونها من التعليم نهائيا ومنعوها من الانتقال الى الجامعة، وتم سحب هاتفها وحبسها بالمنزل وتعذيبها كعقاب لها لأنها لم تكمل الدراسة في كلية العلاج الطبيعي.

ليلي بنت سوهاج

وأضاف صاحبة الحساب ايضا ان ليلى قفزت من شباك المنزل وانكسرت قدماها بعد التضييق عليها، ونهرها اهلها وقاموا بتعنيفها على حد ما كتبت صاحبت الحساب، مطالبة بإنقاذ ليلي من التعذيب الذى تتعرض له حتى لا تلحق بـ بسنت فتاة كفر الزيات بمحافظة الغربية التي انتحرت نتيجة فبركة صور لها وتشوية سمعتها.

واشارت صاحبة الحساب ان ليلى قالت لها ان أهلها يسعون لاستخراج تقرير يؤكد على خلل نفسي لها وفى حالة الانتحار لا يكون عليهم أي مسئولية جنائية، ولا يهمهم حياة ابنتهم ولكن يهمهم شكلهم العام امام الناس.

وقالت احدى اصدقاء ليلى ان ما اشيع عنها كذب وهى فتاة مهذبة خلوقة واهلها طيبون ومحترمون وعلى خلق جم، ولكن شخص ماء قام بعمل حساب وهمي لتشوية سمعتها، وانها كانت تدرس بكلية العلاج الطبيعي ثم قامت بالتحويل الى كلية الحقوق رغبة منها في ذلك.

ليلى والعنف الاسري بسوهاج

وخرجت ليلي في بث مباشر على صفحات الفيس بوك مع احدى صديقاتها ونفى كل ما تم تداوله بشأن تعذيبها وتعرضها للضرب من اسرتها او محاولة الانتحار، وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، ناس بتطلع عليا كلام وبس، دي قلة ادب وحرام كلام لا اساس له من الصحة، وسنقوم بعمل محضر رسمي ففي الحساب الذى قام بنشر الشائعات من أجل النيل من سمعتي وسمعة أسرتى.

واضافت انها كانت مخطوبة وتم الانفصال عن خطيبها، وتتمنى من الجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله، وسيأخذ من قام بعمل هذا الحساب الوهمي جزاءه بالقانون وعند الله.