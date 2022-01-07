جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 64 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 59 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، أن المستحقات بلغت 182 ألفا و 601 دولار أى ما يعادل 2 مليون و680 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الوزير تلقى تقريرا من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء. ومن جانبه، أوضح طلعت السيد أنه فى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا عن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحويل أكثر من 2 مليون جنيه مستحقات 59 عاملا بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.