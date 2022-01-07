أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 7 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة.. يعود بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى القاهرة فى ‏الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ليقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة ‏والتى تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.

كانبرا.. تواجه البطلة المصرية ميار شريف رفقة نظيرتها التشيكية تيريزا مارتينكوفا، ثنائى من أستراليا استرا شارما، ومن سويسرا فيكتوريجا جوليبك، بربع نهائى بطولة (جيبسلاند) للتنس، بمدينة ميلبورن باستراليا بمنافسات زوجى السيدات.

كانبرا.. يواجه محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس ووادى دجلة، رفقة نظيره البلغارى ديميتار كيزمانوف ثنائى بلجيكا روبن بميلمانس والمانيا دانيل ماسور، بنصف نهائى بطولة بنديجو تشالنجر باستراليا بمنافسات زوجى الرجال.

أبوظبى.. تقام النسخة الـ 14 من كأس السوبر الإماراتى لكرة القدم، حيث يلتقى فريق الجزيرة بطل النسخة الماضية من دورى المحترفين الإماراتي، وشباب الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس رئيس الدولة.