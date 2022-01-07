زيارة السيسى لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الوحدة الوطنية ركيزة التنمية والتقدم.. الرئيس يهنئ البابا تواضروس وأقباط المهجر بعيد الميلاد المجيد".

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر، مسلمين وأقباطا، فى مسيرة الوطن نحو المستقبل المنشود، مشيرا إلى أن مصر هى مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائه على مر التاريخ.

وقال الرئيس فى برقية التهنئة التى بعث بها أمس إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد: «إن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة هى أن وحدتنا الوطنية تعد ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وإن تماسك النسيج الوطنى لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامية، وحصنه المنيع، للحفاظ على مقدراته»، مؤكدا أن الوطن فى حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء، من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين.

ودعا الرئيس السيسى الله تعالى بأن يرعى مصر، وأن يحفظ أهلها، وأن ينعم عليهم بدوام الأمن والرقى والازدهار، متمنيا لجميع الإخوة الأقباط مع بدء العام الجديد عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولمصرنا العزيزة ولكل أبنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء، معربا عن أصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده على قداسة البابا والإخوة الأقباط بكل الخير والسعادة.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أقباط مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، معربا فيها عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "«الداخلية» تؤمن الاحتفالات «توفيق»: رجال الشرطة يؤدون دورهم الوطنى فى حفظ الأمن".

أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية، رفعت الحالة الأمنية للدرجة القصوى، خلال احتفالات عيد الميلاد، وتم اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجـراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، وتقديم كافة أوجه الدعم والـرعـايـة لـرجـال الـشـرطـة بما يسهم فى توجيه كافة الإمكانيات والـطـاقـات لأداء الـدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.

وشدد على أهمية أن تتحلى الـعـنـاصـر الـقـائـمـة عـلـى تـأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، واعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونـشـر الـدوريات الأمنية بكافة الـطـرق والمحـاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

وطالب الوزير بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحـسـم، فـى إطـار سـعـى الـدولـة للحفاظ على صحة المواطنين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

واضطلعت كافة مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن.

من ناحية أخرى قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "ينطلق الإثنين المقبل بمدينة السلام برعاية وحضور الرئيس السيسى.. الأمن المائى و«حياة كريمة» يتصدران أجندة منتدى شباب العالم.. غدا انطلاق ورش العمل.. ومنصة تفاعلية للمشاركة فى الجلسات عن بعد لأول مرة".

يعقد منتدى شباب العالم، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهى «السلام والإبداع والتنمية».

وقـبـل انـطـلاق المنتدى، تعقد عـدد مـن الـورش التحضيرية التى تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا فى ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمى، والتعليم، ومنظور شباب الجيل للعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة، فضلًا عن، استعراض مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.. وينطلق منتدى شباب العالم يوم الإثنين المقبل بالحفل الافتتاحى، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها.

وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التى تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من «جلاسكو» إلى «شرم الشيخ»، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية فى عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية فى مواجهة الفقر.

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول:» مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة».

فيما قالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "«الصحة» تتعاقد مع شركات عالمية للحصول على 3 أدوية لكورونا: الأدوية ليست بديلا للقاح، ويجب تلقى التطعيم لجميع الفئات المستهدفة للوقاية من مضاعفات الفيروس".

أعلنت وزارة الصحة عن تعاقد مصر على 3 أدوية لفيروس كورونا؛ هى «باكسلوفيد» من إنتاج شركة فايزر، و«مولنوبيرافير»، من إنتاج شركة ميرك، و«إيفوشيلد» من إنتاج شركة أسترازينيكا، بحسب حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة الذى أشار إلى أن هذه الأدوية ليست بديلا للقاح فيروس كورونا، «لابد من تلقى اللقاح لجميع الفئات المستهدفة للوقاية من مضاعفات الفيروس، وأخذ الجرعة التنشيطية لمن حصلوا على الجـرعـتـين الأولـى والـثـانـيـة ومـضى على جرعتهم الثانية 6 أشهر».

وأضاف عبدالغفار فى بيان أمس، أن عقار «باكسلوفيد» دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين؛ الأول يثبط نشاط الفيروس، والثانى يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم، عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم يستخدم فى الأيام الـه الأولى من الإصابة، لافتا إلى أن العقار حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبية، وأنهت التعاقد مصر مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفى لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أن الدواء الثانى الذى تم التعاقد عليه «مولنوبيرافير»، يؤخذ عن طريق الفم، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الـدواء الأوروبية، وهناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه.

وذكـر عـبـدالـغـفـار، أن الـدواء الثالث «إيفوشيلد» عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ طويل المفعول، يؤخذ عن طريق الحقن، وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص.



فى سياق آخر قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "«الإسكان» تطالب شركات تطوير «مثلث ماسبيرو» بزيادة معدلات التنفيذ ، جولات للمسئولين لمتابعة أبراج الإسكان البديل ونماذج التشطيب".

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المـدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الـجـارى تنفيذها لتطوير منطقة مثلث مـاسـبـيـرو، يـرافـقـه المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمـواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، ودفـع العمل وتذليل أى عقبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "اعتبارا من مايو المقبل زيادة معاشات المهن الطبيبة إلى 1000 جنيه شهريا".

أعلن الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اتخاذ مجلس الاتحاد قـرارا بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، لتصبح قيمة المعاش 1000 جنيه شـهـريـا، بـدلا من 900 جنيه، وذلك اعتباراً من دفعة مايو 2022.

وأوضح هيكل، أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التى تم إجراؤها منذ فترة، للوقوف على حالة صندوق المعـاشـات، وبـيـان مدى قدرته على الاستمرارية حال اتخاذ قـرار الـزيـادة، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد يبذل خلال تلك الفترة جهودا للتوسع فى تحصيل الدمغات الطبية، وتنفيذ مشروعات تحقق زيـادة فى موارد الاتحاد، وذلك لتغطية القيمة الإجمالية للزيادة فى المعاشات.

ولفت نائب رئيس الاتـحـاد إلى أن اتحاد المهن الطبية يصرف المعاش لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد «الأطباء البشريين، أطـبـاء الأسـنـان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، كل ثلاثة أشهر، «فى منتصف فـبـرايـر، مـايـو، أغسطس، نوفمبر»، بإجمالى 3 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "وزير المالية: تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة، بنهاية يناير الحالى إصدار 4.3 مليون بطاقة للعاملين بالدولة .. وإتاحة 30 ٪ من الراتب مقدما".

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية شهر يناير الحالى ، الانتهاء مـن تـحـويـل كـل الـبـطـاقـات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بـالـدولـة إلـى بـطـاقـات الـدفـع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وأوضـح الـوزيـر أن المـرحـلـة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المـطـورة، بدأت فى عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الـرسـمـى فـى فـبـرايـر 2021 وبنهاية شهر يناير عام 2022، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بـطـاقـة حـكـومـيـة إلـكـتـرونـيـة لـصـرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والـوحـدات الحسابية بالجهات الإداريـة، لافـتـا إلـى أنـه لـن يـتـم وقـف الـبـطـاقـات الـحـالـيـة لـصـرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

أما صحيفة "المصرى اليوم" فقالت تحت عنوان "«السكة الحديد» تحذر من تطبيقات حجز التذاكر المزيفة انتظام حركة قطارات الصعيد و«استمرار الدمج» حتى إصلاح الإشارات".

انتظمت حركة القطارات بخطوط الصعيد، فى أعقاب دمج خطوط الـرحـلات، وأعـلـن قـطـاع تشغيل المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة القومية للسكة الحـديـد قـرارات جـديـدة فـى أعـقـاب تـعـطـل كهربة الإشــارات، بـسـبـب سـوء سـوء الأحـوال الجوية، والتقلبات المناخية، وسقوط الأمـطـار.

وكـشـف جـدول تشغيل القطارات انتظاما ملحوظا فى قيام أغلبية القطارات من المحطات، فى الوقت الذى بلغ فيه متوسط تأخر قطارات الوجه القبلى والإسكندرية «ساعتين»، بسـبـب آثـار سـقـوط الأمـطـار بـغـزارة خـلال الأسـبـوع الماضى، والتى تسببت فى تأخر القطارات بمتوسط وصل إلى 10 ساعات، نتيجة تخفيض السرعة طبقا لإجـراءات الأمن والسلامة التى يتم تنفيذها فى أوقات الأمطار الغزيرة والسيولة.



واسـتـمـرت الهيئة فى تنفيذ تعليمات وزير النقل بالانتشار فى جميع الخطوط واتخاذ الإجراءات الـتـى تـسـاهـم فـى تسهيل تنقل المـواطـنـين، وقـيـام عـمـال شـركـة عربات النوم والخدمات الفندقية والـسـيـاحـيـة بـزيـادة الانتشار فى القطارات، لتلبية احتياجات الركاب من المأكولات والمشروبات.

وطلب وزير النقل ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين فى الحـفـاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وكذلك التأكيد على التصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات وبوفيهات القطارات المختلفة، فضلا عن التصدى لسلوك «رمى القطارات بالحجارة» واقتحام بعض السيارات المزلقانات.

وأكد مسؤول بسكك حديد المنيا أنه تم توزيع منشور جديد على جميع السائقين والمـحـطـات ومـديـرى التشغيل للمسافات الطويلة وعلى الشبكة، يتضمن تفاصيل دمج القطارات.