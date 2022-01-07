/670882/مي-جبر-لـ-تحيا-مصرالتنسيقية-لا-تعتمد-على-الشو-السياسي-والأداء-الحنجوري-بل-على-الأسانيد

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت موجودة ومعروفة فى الأوساط السياسية وفى الشارع للمواطن العادى، خاصة أن نواب التنسيقية موجدين فى كل ما يمس المواطن وكافة الدعوات التى يتم توجيهها لهم دائما ما يكونوا ملبين لها”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج أدارها الزميل محمود فايد، مضيفة:” العنصر القوى الذى بدأت عليه التنسيقية من أجل النجاح هو الحوار ما بين المرجعيات السياسية المختلفة وبدأت من شباب الأحزاب، وهذا أمر يمثل درس للحياة السياسية بأكملها، وهو أمر انتقل أيضا للأحزاب ذاتها، ورأينا الأحزاب تجلس على «ترابيزة واحدة» وظهرت هذه الرؤية فى أداء الأحزاب تحت قبة البرلمان حيث الأداء البرلمانى الراقى وليس حزب بعينه، والجميع يمارس دوره البرلمانى”.

مي جبر لـ دوت الخليج:«التنسيقية لا تعتمد على الشو السياسي والأداء الحنجوري بل على الأسانيد»

واكملت النائبة مي كرم جبر عضو التنسيقية:” الأمر الثانى له علاقة مباشرة بأداء المعارضة تحت قبة البرلمان ونحن كتنسيقية «نجلس فى يسار المنصة»تحت قبة البرلمان، فنحن نمارس المعارضة..ولكن السؤال هنا..كيف نمارس المعارضة؟ من خلل إظهارنا وجه مختلف للمعارضة تماما، لا تعتمد على الشو السياسى، ولا تعتمد على الأداء الحنجورى، ولكن تعتمد على الأسانيد،فى تقديم القضايا المعينة ومناقشتها، فى كل الملفات وتقديم الإطروحات والحلول، ونقاش جاد ومحترم مع الحكومة من أجل الوصول لنتائج ملائمة تخدم الوطن والمواطن، وهذه فلسفة أثرت فى أداء وشكل المعارضة ككل، وصوت المعارضة أصبح صوت عاقل فى برلمان 2021«لم يعد وجود لنائب يريد الوقوف من أجل اللقطة السياسية..ولكن أصبح الوجود للنائب الذى يناقش التشريع بإحترافية والجدية وأيضا ممارسة دور رقابى بمنتهى الإحترام "، والحكومة لابد أن ننتبها إلى شغلها خاصة أنها تعمل وفى بعض الأحيان سواء نتفق أو نختلف لابد أن نعرض وجه نظرنا بمنتهى الإحترام”.