/670902/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-مانشستر-سيتي-يصطدم-بسويندون-تاون-بكأس-الاتحاد

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية حول العالم، وبالأخص في الكرة العربية، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فريق الهلال السعودي أمس من تحقيق بطولة السوبر السعودي لعام 2021، على حساب غريمة المحلي الفيصلي في لقاء مثير، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتي حسنتها ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعاجل الإيجابي بهدفين لمثلهم.

مباريات اليوم الجمعة

الدوري الفرنسي

بوردو وأولمبيك مارسيليا، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ومونشنجلاباخ، الساعة التاسعة والنصف مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وسويندون تاون، الساعة العاشرة مساء.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد والفيحاء، الساعة السابعة مساء.

التعاون والحزم، الساعة الخامسة مساء.

الباطن والإتفاق، الساعة الثانية والثالث مساء.

الدوري التركي

مالاطيا سبور وطرابزون سبور، الساعة الخامسة مساء.

دوري نجوم قطر

الغرافة والأهلي، الساعة الخامسة والنصف مساء.

السد ونادي قطر، الساعة الخامسة والنصف مساء.

السيلية والشمال، الساعة الثالثة والربع مساء.

بيب جوارديولا

تعرض الدولي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا.

ويغيب جوارديولا عن صفوف فريق مانشستر سيتي، في مباراة الفريق بالكأس، أمام سويندون تاون، التي تنطلق غداً الجمعة في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي الرقابة والتشويق في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ي الخامس عشر من يناير الجاري، في لقاء الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

منتخب فرنسا

حصد منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ونجح رفاق كريم بنزيما من قلب النتيجة بعد التأخر بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، جاء عن طريق أورايازابال مع مطلع الدقيقة 65.

ثم نجح كريم بنزيما مع مطلع الدقيقة 67 أن يسجل هدف التعادل سريعا ليعود اللقاء لنقطة الصفر من جديد بحثا عن الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك تتمكن فرنسا أن تضيف لقب دوري الأمم الأوروبية، بجانب كأس العالم 2018.