وزارة القوى العاملة في أسبوع: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري..فتح باب قبول طلبات التدريب المهني ببورسعيد..توفير 8592 فرصة عمل..تعيين 4338 شاباً

/670905/وزارة-القوى-العاملة-في-أسبوع-خفض-معدلات-البطالة-بنسبة-15سنويا--ليبيا-ستحتاج-مليون-عامل-مصريفتح-باب-قبول-طلبات-التدريب-المهني-ببورسعيدتوفير-8592--فرصة-عملتعيين-4338-شابا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 31 ديسمبر الماضي إلى 6 يناير الجاري- منها وزير القوى العاملة يعلن حصاد الوزارة خلال عام 2021 ، ومد موعد قبول طلبات المتقدمين للعمل في ليبيا علي 58 فرصة عمل ، وفتح باب قبول طلبات التدريب المهني مجانا ببورسعيد ، وتوفير 8592 فرصة عمل برواتب مجزية فى 17 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية ، وتعيين 4338 شاباً في 4 محافظات ، والتفتيش على 131 ألف منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية ، وتحصيل 44.8 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بالسعودية ، فضلاً عن تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات ضمان مصريين بالأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه علي مدار عام 2021 نجحت وزارة القوي العاملة في تحقيق كثير من النجاحات في جميع مجالاتها، خاصة الاهتمام بالعامل المصري لتوفير "حياة كريمة" ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

كما أعلن وزير القوي العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

واستعرض وزير القوي العاملة أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021 ، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا ، فضلا عن تشغيل 331 ألفاً و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 320 ألفاً و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية .

وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليوناً و185 ألف جنيه مصري ، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفاً و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفاً و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب ، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.

وشدد سعفان علي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير "حياة كريمة" لهم، قامت الوزارة بإصدار 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين ، بـ 14 مليوناً و 234 ألفاً و 220 جنيها ، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي ، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه .

كما قامت الوزارة بصرف 254 مليوناً و 586 ألفاً و 98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل ، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية ، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

‏ وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و 369 بمدينة العاملين الجديدة ، و 4014 عاملا

‏ببورسعيد ، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا ، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة ، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد ، بالإضافة إلي حصر 12 ألفاً و 486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .

‏وقرر وزير القوي العاملة مد موعد قبول طلبات المتقدمين علي 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا الشقيقة حتي السبت المقبل لإعطاء فرصة للمتقدمين الذي لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية .

‏وقال الوزير : إن فرصة العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل ، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

‏وأشار سعفان إلي أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

‏وأعلن وزير القوى العاملة أن الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من الجمعة الموافق 7 يناير 2022 ، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

‏وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

‏كما وجّه سعفان ، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة ، التي أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

‏كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .

‏كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل.

‏وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 17 محافظة هي : القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، وقنا ، والفيوم ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والدقهلية .

‏واضاف وزير القوى العاملة ، انه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و 348 مصنعاً وشركة على مدى 21 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

‏وقال سعفان في تصريحات ، إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 20054 منشأة، والمنيا 12172، وسوهاج 12041 منشأة، والقليوبية 8622، ودمياط 7715 منشأة، والغربية 7705 منشأة، والبحيرة 7315 منشأة، والشرقية 7334 منشأة، والمنوفية 4759 منشأة، والأقصر 4235 منشأة، وكفر الشيخ 4060 منشأة، والقاهرة 3933 منشأة، والدقهلية 3982 منشأة، ومرسى مطروح 3954 منشأة،

‏ والإسماعيلية 3777 منشأة، وبورسعيد 3793 منشأة، وأسيوط 3649 منشأة، والجيزة 3348 منشأة، وجنوب سيناء 2490 منشأة، بني سويف 2403 منشأة.

‏وكلف وزير القوي العاملة ، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفوري إلي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بالشركة، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

‏وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلي أنه تم الانتقال الفوري بفريق عمل لمكان الحادث ، مكون من السيد المحمدي الشرقاوي مدير منطقة المحلة ، والدكتورة منى عبد العال الدرديري مسئولة السلامة والصحة المهنية، ومحمد زكريا بلال مدير مكتب علاقات العمل بالمحلة لمتابعة الحادث على أرض الواقع، وتبين سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى نتج عنه وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان تحت الأنقاض ويبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى .

‏وعلى جانب آخر قام 38 عاملًا باستئناف العمل بشركة "أسيك" بمصنع أسمنت النهضة بمحافظة قنا، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة ، وذلك بعد توقف عن العمل 3 أيام لتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل.

‏وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بقنا حسام طلبه بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق بكافة الطرق القانونية والودية لإنهاء تجمع 38 عاملا بشركة أسيك بمصنع أسمنت النهضة وحل مشكلتهم مع الشركة وتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل .

‏ونظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج ورشة عمل لتطوير قدرات ومهارات الكوادر والمدربين لتمكنهم من دمج التكنولوجيا فى العملية التدريبية، واستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتدريبية وتطوير طرق العرض والتواصل مع المتدربين خاصة بعد تجهيز الورش بمراكز التدريب بالوسائل التكنولوجية الحديثة .

‏وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن الهدف من ورشة العمل تدريب المدربين المعتمدين في مراكز التدريب المهني الثلاثة بالكوثر، وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة بسوهاج عن طريق التعاون مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، بحيث يكون الحضور فى نهاية الورشة علي دراية بأهداف المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب واستراتيجية العمل داخله .

‏كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة وحقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠١٣ " ، في شركة اور اجلو ايجيبت بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

‏وقال وزير القوي العاملة في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

‏وشاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في احتفالية كلية التجارة جامعة الإسكندرية بيوم وفاء خريجي كلية التجارة لكلياتهم وتفاعلهم مع المجتمع، كما شارك في ذلك اليوم عدد كبير من ممثلي كليات الجامعة ، ومثل المديرية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية.

‏تخلل اليوم كلمة الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة، تناولت دور وفاعلية الكلية في المجتمع وتأثيرها على الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي.

‏وفي مستهل كلمته رحب عميد الكلية بالأساتذه وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المشاركين في هذه الاحتفالية، مبديا ترحيبه للمشاركة لأول مرة وفد من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في احتفالية يوم الوفاء داخل كلية التجارة لترسيخ اندماج الشباب من خريجي الكلية والدارسين بها مع المجتمع المدني من خلال القوى العاملة والتدريب والتشغيل على كل ما هو مفيد للمجتمع.

‏كما نظمت المديرية ، بالتعاون مع مركز إعلام شرق التابع لهيئة الاستعلامات المصرية، ندوة عن الإصلاح الإداري تحت عنوان: "الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول"، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة.

‏في مستهل الندوة استعرض ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية واقع الجهاز الإداري في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، متناولا واقع الجهاز الإداري للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في ٢٠١٤ وحتى اليوم مرورا بالواقع الحالي والتطور غير المسبوق الذي شهدته أروقة الجهاز الإداري من إصلاحات يشهد لها القاصي والداني في جميع المجالات وصولا إلى استشراف المستقبل المستهدف من خلال عدة محاور أساسية تطرق إليها الحديث بالندوة منها:المبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري، ومتطلبات الإصلاح الإداري وفقا للمدى الزمني.

‏ونظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 69 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة شبين الكوم، ومركز التدريب المهني بمدينة بركة السبع علي مهنة التفصيل والخياطة ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة” لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

‏وقام علي حامد الزقم مدير المديرية بتسليم شهادات اتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور أحمد علام ممثل مصنع نيدل كرافت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، والعقيد عادل الجمل مدير مصنع تاون تيم للملابس الجاهزة بمدينة السادات، وحارث اللبان مسئول H.R بالمصنع وريهام حسين مسؤولة H.R بمصانع دريم وأونست وسمارت بشبين الكوم.

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‏وأعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد فتح باب قبول الطلبات للتقديم للدورات التدريبية بالمجان من الأثنين، في مركز التدريب المهني التابع للوزارة في المحافظة، والوحدة المتنقلة بحي الضواحي، وذلك على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول، والسباكة ، والكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الدورات بجميع الورش في أول فبراير المقبل .

‏وقال وزير القوى العاملة أن هذا التدريب يأتي في إطار دور الوزارة بالاهتمام بتأهيل الشباب مهنيا لدخول سوق العمل من خلال الفرص المتوفرة أو فتح مشروعات صغيرة ، مؤكدا أن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة تصل إلى الشباب في قرى ونجوع مصر، وأنها حققت نجاحا ملحوظا في ملف التدريب بالوزارة.

‏وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4338 شاب في 4 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، والأقصر ، وكفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، بلغت 2 مليون و 104 ألفاً و650 جنيه ، والتفتيش على 1970 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5336 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5336 عاملا.

‏ كما شمل الحصاد نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 63 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 19 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

‏وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 46 ألفاً و 304 دولاراً ،أى ما يعادل 725 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

‏كما نجح مكتب التمثيل العمالي خلال عام 2021 في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تحويل وتحصيل معاشات الضمان الاجتماعي بلغت 89 مليونا و 217 ألفا و108 دولارات، أي ما يوازي 443 مليونا و349 ألفًا و230 جنيها مصريا تقريبا.

‏واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 4 متوفين مصريين بالرياض، وبلغت المستحقات 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا.

‏وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين توفي خلال ديسمبر 2021 وكانوا يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

‏ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 10 ملايين و 786 ألفاً و995 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 44 مليونا 833 ألف جنيه مصري تقريبا.

‏كما تمكن المكتب من تسوية مشكلة المهندس المصري "يوسف.س.ع.س" والذى يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، بإعادته إلي عمله بعد أن صدر له قرار فصل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

‏وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، أن المواطن "يوسف. س.ع.س" تقدم بطلب لمكتب التمثيل العمالي قال فيه: إنه يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، وصدر قرار من جهة العمل بعد إجراء التحقيقات بالشؤون القانونية والموارد البشرية داخل المؤسسة عملا بالمادة 80 من نظام العمل السعودي والتي تنص على أنه فى حالة فصل العامل تأديبيا لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

‏ووصل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفي في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس ، وذلك علي الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، ووصل الجثمان برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

‏وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي: إن وزير القوي العاملة تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي ، أشار فيه إلي أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس علي نفقة الدولة ، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفي بتدخل وزير القوي العاملة لشحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة .

‏ونوه الملحق العمالي إلي أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

‏ وفي نفس السياق ، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية ، أنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان .

‏وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

‏وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أنه لن يسمح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من غدا الأثنين الموافق 3 يناير 2022.

‏وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي:إن دولة الإمارات بدأت من أمس السبت تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، على أن يكون اليوم الأحد 2 يناير أول يوم إجازة رسمية.