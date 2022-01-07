نشاط الرئيس فى أسبوع.. يزور كاتدرائية ميلاد المسيح ويستقبل سفير الكويت

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الجمعة الماضى الشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

السيسى مهنئا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير

وكتب الرئيس السيسى على صفحته الرسمية قائلا: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم العام الميلادى الجديد وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق مزيدا من التنمية والرقى لوطننا الغالى وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية، واللواء محمد على نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية".

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع للأطراف الصناعية

ووجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة فى هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالى الجودة فى إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقا لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم، سعيا نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج فى جميع المجالات داخل المجتمع.

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة التى أنشأتها الدولة مؤخرا فى إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعى المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.



واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلا عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة فى هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجارى بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلا عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة.

السيسى: مصر تدعم استقرار الكويت وصوّن أمن الخليج

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وسمو الأمير ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومؤكدا تقدير سيادته للدور الحكيم لسمو الأمير الكويتى فى قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر، ورعايته الكريمة للجالية المصرية فى الكويت.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت فى مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك فى إطار محددات السياسة المصرية الثابتة لصون أمن الخليج.



وأضاف المتحدث الرسمى بأن السفير الكويتى أعرب عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء للرئيس، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك فى إطار الروابط الأخوية الوطيدة، ومعبرا عن شكره للمسئولين المصريين لما وجده من تعاون ودعم، وكذلك للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة.

كما نقل السفير الكويتى للرئيس تحيات أخيه سمو الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وسمو الأمير ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة فى التقدم والازدهار والتنمية، وكذا يعزز من أواصر التضامن العربى المشترك فى مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خصوصا فى ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسى داعم للأمة العربية بأسرها، لاسيما تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، والتى تعد نموذجا يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجال التعليم فى ظل التخصصات الحديثة التى تم إدراجها فى سلسلة الجامعات الجديدة التى تم إنشاؤها فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر فى مختلف المجالات، فى ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لاسيما فى مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد الماضى الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب".

السيسى لـ غادة والى: ندعم دور الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمخدرات

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات فى المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمى ولصون الأمن والاستقرار.

وتقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التقدير للرئيس على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرةً إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز ذلك الدور فى تعظيم قدرات المجتمع الدولى على التصدى للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصدى للفساد وأثره السلبى على المجتمعات، وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.

وفى هذا الإطار، عرضت أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصةً متابعة نتائج "إعلان شرم الشيخ" الصادر عن المؤتمر العالمى للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من ألفين شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، حيث توجهت الدكتورة غادة والى بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنظيم هذا المؤتمر العالمى فى ظل تحديات جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه مثل علامةً فارقةً عالمية لتحسين التعاون الدولى ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافى بنزاهة من الجائحة.

كما استعرضت الدكتورة غادة والى محاور التعاون الدولى تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب فى ظل التطورات الإقليمية الأخيرة فى أفغانستان، خاصةً ما يتعلق بتهريب السلاح، والإتجار فى المخدرات، وتفاقم ظاهرتى الإرهاب واللاجئين.

من ناحيةٍ أخرى، أشارت إلى الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولى فى مصر خلال العام الجارى 2022 حول مكافحة تهريب الآثار كأحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلا عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين".

وقد تم فى هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

كما تم استعراض أبرز القطاعات التى عززت التصدير للخارج، والتى تمثلت فى المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلا عن عرض التوزيع النوعى لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.



ووجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفى ذات السياق، اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتى تهدف إلى المساهمة فى إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهى المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزى ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلى بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

السيسى يوجه بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 حوالى 10,2 مليار دولار، بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والرى، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة، فضلا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادى والمساهمة فى دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.

ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، فضلا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص فى مصر ومساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الحفاظ على البيئة فى اطار ادارة واعادة تدوير المخلفات الصناعية".

واطلع الرئيس على جهود الدولة فى التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصة الرخام والجرانيت فى المناطق الصناعية والحرفية العاملة فى هذا القطاع، حيث تابع سيادته الموقف التنفيذى الراهن لإنشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنقطة "شق الثعبان" بطاقة 300 ألف طن يوميا، وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادى تنموى يتمثل فى اعادة تدوير تلك المخلفات فى إنتاج العديد من المواد التى تستخدم فى البناء والتشييد والتشطيبات، وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

السيسى يوجه بتطبيق التصميمات الهندسية الراقية لمحاور العاصمة الإدارية

ووجه الرئيس بتوفير كل مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف انواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئى ايجابى وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك فى إطار اهتمام سيادته بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلى من اللواء كمال وفائى عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التى يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة.

السيسى يتفقد عددا من المركبات متعددة الاستخدام «صور»

كما تفقد الرئيس نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوى الهمم، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".



واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الحالى لمنشآت العاصمة الادارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات ضخمة، لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها، موجها سيادته بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافى الإسلامى على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التى تدعو إلى التعايش السلمى وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع فى الكون.

كما تم أيضا عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الأخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما مدينة الخيول العالمية، وحديقة الحيوان التى ستضاهى أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم، وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التى تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، خاصة ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية، والتى ستحقق نقلة نوعية ضخمة فى الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف المصرى الذين يمثلوا أكثر من نصف تعداد مصر.



كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وتطوير المحاور الرئيسية فى منطقتى عين شمس والمرج، إلى جانب رفع كفاءة تقاطع الطريق الدائرى مع الطريق الدائرى الإقليمى. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضى غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد.

السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد

السيسى: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية



وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتى ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل "إدريس ديبى".

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتهنئة المسيحيين والبابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس: نصلى إلى الله أن يحفظ الرئيس السيسى ووطننا العزيز مصر

محبة وسلام.. السيسى فى قداس الميلاد المجيد «إنفوجراف»

مصر مسالمة وليست مستسلمة.. رسائل السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح «صور»

الرئيس السيسى: كل التقدير والاحترام والمحبة لقداسة البابا تواضروس

السيسى من الكاتدرائية: أى صعاب تهون طالما على قلب رجل واحد

السيسى: الجمهورية الجديدة هى جمهورية العلم والعمل



وهنأ الرئيس السيسى، كل الحضور فى كاتدرائية ميلاد المسيح، وبدأ حديثه بالقول: "كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا".

السيسى: أوعوا حد يدخل بينا أو يفتننا لأن ده مش هينتهى

الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز «فيديو»

وتابع الرئيس: "عايز أقولكم بقول إن إحنا فى مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا، الطريق ده زى ما بنقول كده طريق الجمهورية الجديدة اللى تتسع للجميع بدون أى فرق أو تمييز نعيش فيها بسلام".



ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين إلى أن يأخذوا حذرهم من أن يفتنهم أحد، وشدد فى حديثه: "أوعوا حد يدخل بينا أوعوا حد يفتننا لأن ده مش هينتهى، لأن كل ما هنكمل هننجح".

الرئيس السيسى يصل إلى مقر قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

وقال الرئيس إن الجمهورية الجديدة هى جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، السالمة وليست المستسلمة.



وتابع الرئيس: "فى الأيام الجميلة اللى زى كده.. ربنا يعيننى إنى أكون خادم أمين شريف للبلد دى.. خلينى أقولكم إن البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا.. وربنا سبحانه وتعالى هو اللى بيحمى وبيستر".

السيسى يهنئ البابا تواضروس: وحدتنا الوطنية ركيزتنا للتنمية والتقدم

وأضاف أنه "موجود الآن فى بيت من بيوت الله نرفع إيدينا بالدعاء"، متابعا: "إحنا موجودين فى بيت من بيوت ربنا ندعى ربنا، هنبنيها مع بعض أى تحدى أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد".

وواصل الرئيس حديثه: "كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير.. وكنت أتمنى إنى أسلم عليكم كلكم لكن بندعى ربنا يزيل عنا الجائحة".



المتحدث الرئاسى ينشر كلمة السيسى كاملة فى كاتدرائية ميلاد المسيح «فيديو»



واختتم حديثه قائلا: "الطريق الذى بدأناه زى ما بنقول وسمعتم الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسع لينا كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض"، مضيفا: "بقول الكلام لكل الناس ولكل المصريين وليس حد بعينه أوعى حد يدخل بنا، أوعى حد يفتنا لأن هذا لن ينتهى".

وأوضح خلال كلمته: "إنتو متعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أنا بكنه لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال بتتوزن فى المواقف الصعب".