نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي موعد السداد عبر موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أوضحتها الشركة المصرية للاتصالات، نظرًا للتقدم الإلكتروني والخدمات الميسرة التي باتت متاحة الاستخدام عبر الإنترنت، حيث أصبح العميل قادر على معرفة تفاصيل فاتورة خطه الأرضي من خلال تلك الخطوات التي سنذكرها لكم لاحقًا، وبما أن موعد الفاتورة المستحقة باتت على الأبواب، فإن الجميع يرغبون في معرفة الموعد الخاص بالسداد، وكذلك فترة السماح المقررة، وكذلك الرابط الخاص بالاستعلام، وهذا كله سنعرضه لكم بحذافيره.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رابط خاص، بواسطته يستطيع عملائها الاستفسار عن كل ما يخص الفاتورة الخاصة بالرقم الأرضي، والخطوات والرابط كالآتي:

استخدم الموقع الرسمي المعتمد من قِبل الشركة المصرية للاتصالات للوصول سريعًا عبر الإنترنت.

ادخل كود المنطقة التي تتبعها في الخانة المخصصة.

اكتب رقم هاتفك الأرضي في مكانه وراعي الدقة.

اختر أيقونة “اظهر الفواتير”.

ستظهر لك بعد ذلك صفحة خاصة مدون بها تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي: رقم التليفون، رقم الحساب، فئة التليفون، الرصيد الحالي.

طرق الاستعلام على فاتورة الخط الأرضي

هناك طريقتين أساسيتين يمكنك استخدام أحدها لتستعلم بها عن قيمة وموعد سداد فاتورتك الأرضية، وهما كالآتي:

الاتصال بالرقم الموحد المخصص لشركة المصرية للاتصالات: 19777.

او عبر الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

مميزات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الطريقة الخاصة بالاستعلام التي أوضحناها سابقًا تعينك على الحصول على مميزات جيدة لك مثل:

الطلاع على قيمة فاتورتك الأرضية من شركة we المصرية للاتصالات.

تستطيع اختيار طريقة السداد الإلكترونية التي تفضلها، دون الذهاب لفروع الشركة لتفعل ذلك.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

بالنسبة لفاتورة شهر يناير المستحقة فان موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الخاص بالسداد، سيكون في 15 يناير الجاري.

إن تأخر العميل عن السداد يتم منحه فترة سماح لمدة 30 يوم، يتحول فيها الهاتف للاستقبال فقط حتى يوم 14 فبراير.

وإن انتهت المدة ولم يتم السداد يتم بعدها قطع الحرارة عن الخط.

فيما يتعلق بخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فقد ذكرناها بالترتيب لكم، ثم ذكرنا مميزات تلك الخدمة، والمواعيد الخاصة بالسداد، والإجراءات التي سوف تطبقها الشركة على من يتخلف عن سداد الفاتورة.