كل ماتريد معرفته عن مباراة مصر ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية

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يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يقام اللقاء الأول للفراعنة يوم 11 من الشهر الحالي أمام المنتخب النيجيري.

تاريخ مواجهات مصر أمام نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية:

مباريات 8

فازت مصر 2

فازت نيجيريا 3

تعادل الفريقان 3

سجل منتخب مصر 11 هدفا

سجل منتخب نيجيريا 9 أهداف

وتظهر هذه الإحصائية تفوق لمنتخب نيجيريا على الفراعنة أصحاب الرقم القياسي بالفوز بلقب كأس أفريقيا بمباراة أفضل مع تواجد نسبة الأهداف الأفضل لصالح منتخب مصر.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي