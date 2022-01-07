/670907/ترتيب-الدوري-الإيطالي-بعد-مباراة-يوفينتوس-ونابولي

شهد الدوري الإيطالي أمس على العديد من المباريات القوية والضاربة في جدول ترتيب الدوري، والتي جاءت على رأسهم مبارات يوفينتوس ونابولي، في لقاء الجولة العشرين من منافسات الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل الإيجلبي مبارتي يوفينتوس ونابولي بنتيجة هدف لهدف، ولقاء لاتسيو وإمبولي بثلاثية مقابل ثلاثية، وميلان يضرب روما بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان، برصيد 46 نقطة.

2- ميلان، برصيد 45 نقطة.

3- نابولي، برصيد 40 نقطة.

4- أتالانتا، برصيد 38 نقطة.

5- يوفينتوس، برصيد 35 نقطة.

6- فيورونتينا، برصيد 32 نقطة.

7- روما، برصيد 32 نقطة.

8- لاتسيو، برصيد 32 نقطة.

9- إمبولي، برصيد 28 نقطة.

10- هيلاس فيرونا، برصيد 27 نقطة.

11- بولينيا، برصيد 27 نقطة.

12- تورينو، برصيد 25 نقطة.

13- ساسولو، برصيد 25 نقطة.

14- أودينيزي، برصيد 20 نقطة.

15- سامبدوريا، برصيد 20 نقطة.

16- فينزيا، برصيد 17 نقطة.

17- سبيزيا، برصيد 16 نقطة.

18- كالياري، برصيد 13 نقطة.

19- جنوي، برصيد 12 نقطة.

20- ساليرنيتانا، برصيد 8 نقط.

نتيجة مباراة روما وميلان

انتهت أحداث مباراة ميلان وروما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

افتتح أولييفيه جيرو بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأكد جونيور ميسياس بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة السابعة عشر.

عاد فريق روما من بعيد في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، عن طريق تام أبراهام، ولكن الميلان يرفض التعادل ويسجل الثالث في اللقاء ويقتل نتيجة المباراة، في الدقيقة 82 من عمر المباراة، عن طريق رافائيل لياو.

أكبر خسارة لمورينيو

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بتغلبه على روما الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وحل فريق جوزيه مورينيو ضيفًا على نظيره النرويجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وتلقى ريفاق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ذئاب روما، أكبر نتيجة في تاريخ تدريبه، على مستوى الأندية في مختلف البطولات والدوريات.

وجاءت نتيجة على جوزيه مورينيو كأكبر نتيجة في تاريج مجاله التدريبي، بعد خسارة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام برشلونة بنتيجة خمسة أهداف دون .