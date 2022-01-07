/670908/بينهم-أنغام-وإلهام-شاهين-نجوم-مهددون-باللإصابة-بفيروس-كورونا-عقب-اختلاطهم-مع-تامر-حبيب

كورونا ضربت الوسط الفني منذ ساعات، وتهدد العديد منهم خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب إصابة السيناريست تامر حبيب بفيروس كورونا حيث كان متواجدًا في عيد ميلاد النجمة إلهام شاهين منذ أيام قليلة.

دوت الخليج ترصد نجوم معرضون للإصابة بفيروس كورونا

هؤلاء النجوم اختلطوا بالسيناريست تامر حبيب

حضر السيناريست تامر حبيب عيد ميلاد النجمة إلهام شاهين منذ أيام، واختلط بعدد كبير من نجوم الفن بينهم يسرا، وصاحبة العيد ميلاد، والكينج محمد منير، وشريف منير، زينة، أنغام، سميرة سعيد، فيفي عبده، هاني رمزي، دينا، لقاء الخميسي، مها الصغير، منة شلبي والإعلامية بوسي شلبي.

أعلن الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا المستجد «Covid 19» دون الكشف عن مصدر الإصابة. وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

إلهام شاهين في جنازة مها أبو عوف

حضرت الفنانة إلهام شاهين أمس جنازة الفنانة القديرة مها أبو عوف، وتعد من المخالطين للسيناريست تامر حبيب، وتواجد في الجنازة عدد من الفنانين بينهم دنيا سمير غانم، وأشرف زكي ومنير مكرم.

بوسي شلبي في الأردن

بينما الإعلامية بوسي شلبي التي سافرت إلى الأردن عقب عيد ميلاد إلهام شاهين، اختلطت مع عدد من النجوم بينهم الفنان القدير محمد صبحي، ومجدي كامل، ووليد توفيق.

منة شلبي في العرض الخاص لفيلم الجريمة

وعقب اختلاط منة شلبي مع تامر حبيب، ذهبت للعرض الخاص لفيلمها الجديد الجريمة، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام، وبينهم أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، نبيل عيسى.

مها الصغير تعلن إصابتها بكورونا عقب عيد ميلاد إلهام شاهين

واعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان الكبير أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب حضور عيد ميلاد إلهام شاهين.

وكتبت مها الصغير على المنشور الذي أعلن من خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا، إنها هي الأخرى مصابة بالفيروس.