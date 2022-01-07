وزير الرى: بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر فى إعادة تدوير المياه

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.





وقال الدكتور عبدالعاطى إن وزارة الرى تنفذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجارى إنشاؤها حاليا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة.. مشيرا إلى أن المشروع يمتد بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم)، بالإضافة لإعادة تأهيل مجار مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.

وأشار الوزير إلى مشروع تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق شمال ووسط سيناء بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/يوم، بهدف استصلاح مساحات أراض زراعية جديدة بزمام 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء اعتمادا على مياه مصرف بحر البقر المعالجة، موضحا أن المشروع يشتمل على مسارى مواسير بطول 105 كيلومترات و18 محطة رفع.

وأوضح أن إجمالى المياه التى يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام 15 مليون متر مكعب/يوم، وأن هذه المشروعات تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالى 120 كيلومترا.

وأكد عبدالعاطى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه فى بحر البقر والحمام، ستصبح مصر أكبر دول العالم فى إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، موضحا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأشار إلى أن بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر فى إعادة تدوير المياه.

وقال الوزير إن وزارة الرى تواصل العمل أيضا على تنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادى، حيث تم تنمية 120 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 75 ألف فدان أخرى جاهزة للتنمية.

وأشار إلى قيام الوزارة بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار، موضحا أن أعمال الحماية تمكنت من حصاد حوالى 34ر2 مليون متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضى إلى 2 يناير الجارى، يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أن أجهزة الوزارة تواصل العمل للانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من أطوال تصل إلى 3828 كيلومترا، وجار العمل فى أطوال 4148 كيلومترا، وجار طرح ترع بأطوال 2706 كيلومترات بإجمالى 10682 كيلومترا.

وأضاف أنه يتم العمل على تأهيل المساقى بالتزامن مع تأهيل الترع لتحقيق التحديث الشامل للمنظومة المائية، حيث تم طرح 466 كيلومترا من المساقى فى 6 محافظات وتم الانتهاء من مساقى بأطوال تصل إلى 40 كيلومترا.

وأكد وزير الرى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى فى مجال تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديث، مع استخدام تطبيقات الرى الذكى كمرحلة تالية، لما يحققه هذا التحول من ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة، إذ تم الانتهاء من تحويل 800 ألف فدان من الأراضى القديمة بالوادى والدلتا إلى أنظمة الرى الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى لتوفير قروض بدون فوائد للمزاعين لتمويل مشروعات التحول للرى الحديث عن طريق قروض بدون فوائد تسدد على 10 سنوات.